जेब में इस्तीफा लेकर मिलते थे आजम, मुलायम ने एक दिन राजभवन चलने कह दिया तो उलटे पांव भागे

करीब 23 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद छूटे आजम खान को एक बार फिर इन दिनों अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। रामपुर पहुंचे आजम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान मुलायम सिंह यादव के उस दौर को याद करते हुए कई किस्से साझा किए, जब वह सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। आम लोगों और गरीबों से नेताजी का जुड़ाव किस तरह था? इस पर आजम ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, वो एक अलग किताब थी, एक अलग ही इतिहास था। वो कोई नहीं हो सकता। आजम बोले-हम अक्सर नेता जी से जिद कर लेते थे और वो मेरी जिद को मान भी लेते थे। उन्होंने मेरी आदत खराब कर दी थी। सरकार में उनका क्या रुतबा था? इस पर आजम बोले-हमारी जेब में हमेशा इस्तीफा रहता था।

हम हर रोज इस्तीफा लेकर नेता जी के पास पहुंच जाते थे। एक दिन मेरी इन हरकतों को देखकर नेता जी तंग आ गए और मेरा इस्तीफा रख लिया। इसके बाद उन्होंने घंटी बजाई। कुछ देर बाद पीए आया। पीएम से मुलायम सिंह यादव ने कहा कि गर्वनर से टाइम ले लो। मैंने नेताजी से पूछा क्यों कोई खास बात है, तो मुलायम सिंह ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मुझे उल्टे पांव ही भागना पड़ा था। नेता जी बोले- तुम्हारे रोज-रोज के इस्तीफों से मैं तंग आ गया हूं। आज सरकार से ही इस्तीफा देने चलते हैं। इतना सुनते ही मैंने लिफाफा उठाया, टुकड़े किए और फिर हम जा रहे हैं बोलकर चल दिए।

एक इंटरव्यू में आजम खान ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुलायम सिंह यादव से मेरे खिलाफ कोई एक लफ्ज कह दे। यदि मैं दौरे पर हूं और चार घंटे लेट आता था तो कैबिनेट की मीटिंग तभी होती थी। उन्होंने कहा कि यदि मैं नहीं जाता था तो कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी। मेरे लिए कोई ऐसा करेगा क्या। मैंने शुगर मिल के लिए प्रस्ताव रखा तो सब कहने लगे कि हमारी बात भी सुनी जाए। हमारे इलाके में क्यों नहीं मिल चलेगी। इस पर मैंने कहा कि पहले मेरा बनेगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगा।