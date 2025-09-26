आजम खान ने दिल्ली में कराया हेल्थ चेकअप, यतीमखाना प्रकरण में 29 को होगी सुनवाई

बुधवार की देर शाम आजम खान अपने बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ दिल्ली चले गए। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने बताया कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गुरुवार को उनका चेकअप कराया गया है। वहीं चर्चित यतीमखाना प्रकरण में आजम खान ने कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने को अपना गवाह पेश किया।

सपा नेता आजम खां का स्वास्थ्य बीते काफी समय से खराब चल रहा है। उनका सीतापुर जेल में भी स्वास्थ्य नासाज था, जिसके चलते दवाइयां ले रहे थे। अब जब वह जमानत पर रिहा होकर रामपुर आए तो स्वास्थ्य की जांच कराई जा रही है। आजम खां ने रामपुर में आते ही मीडिया से कहा था कि पहले चेकअप कराऊंगा उसके बाद आगे की रणनीति बताई जाएगी। लिहाजा, वह बुधवार की देर शाम बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ दिल्ली चले गए। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने बताया कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गुरुवार को उनका चेकअप कराया गया है।

आजम के गवाह से जिरह हुई पूरी वहीं रामपुर के चर्चित यतीमखाना प्रकरण में सपा नेता आजम खान ने कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने को अपना गवाह पेश किया। जिससे अभियोजन पक्ष ने जिरह की, जो पूरी हो गई है। अब इस मामले में 29 सितंबर को सुनवाई होगी।

मालूम हो सपा सरकार में यतीमखाना बस्ती को खाली कराया गया था। आरोप है कि आजम के इशारे पर उनके समर्थकों और तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन ने जबरन बस्ती को खाली कराया। आरोप है कि इन लोगों ने तोड़फोड़, लूटपाट और मारपीट की गई। इस मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराए गए थे। जिनकी सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को आजम खां ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट में अपना गवाह जाहिद पेश किया। जिससे अभियोजन पक्ष ने जिरह की, जो पूरी हो गई। अब इस केस में 29 सितंबर को सुनवाई होगी।