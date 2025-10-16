काश! उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म होता; आज़म खान का नदवी पर तंज

संक्षेप: सपा के दो वरिष्ठ नेताओं आज़म खान और सांसद मोहिब्बुल्ला नदवी में जुबानी जंग जारी है। अब आजम खान ने तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ इल्म होता। दरअसल आज़म के जेल से छूटने के बाद से ही दोनों नेताओं के बीच वाक युद्ध चल रहा है।

सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान और रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बीच वाक युद्ध जारी है। यहां तक कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी दोनों के बीच सुलह कराने में नाकाम साबित हुए हैं। जेल से छूटने के बाद जब आज़म खान से जब सांसद के बारे में सवाल किए गए थे तो उन्होंने कहा था कि वह कौन साहब हैं, हम उन्हें नहीं जानते। इसके बाद पिछले गुरुवार को सांसद नदवी ने आजम खां पर तंज कसते हुए कहा था कि वह बुजुर्ग हो गए हैं, लंबे समय तक जेल में रहे हैं तो उन्हें हमको पहचानने में दिक्कत होगी ही।