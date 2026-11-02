एक-एक जुल्म का हिसाब होगा...आजम खां के समर्थन में लगे पोस्टर, पुलिस ने हटवाए

आजम खां के समर्थन में रामपुर में पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों पर लिखे नारों ने एक बार फिर आजम खां को लेकर सियासी माहौल गरमा दिया। उधर, इसकी सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर पोस्टरों को हटवा दिया।

पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के समर्थन में शनिवार देर रात को रामपुर में पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों पर लिखे नारों ने एक बार फिर आजम खां को लेकर सियासी माहौल गरमा दिया। उधर, पोस्टर की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर पोस्टरों को हटवा दिया।

रामपुर के पुराना गंज इलाके में लगाए गए पोस्टर पर आजम खां का समर्थन किया था। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा था,'जेल के ताले टूटेंगे, आजम खां छूटेंगे। आजम खां पर हुए एक-एक जुल्म का सरकार बनने के बाद होगा हिसाब।' पोस्टर पर आजम खां के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई थीं। हालांकि जैसे इस बात की भनक रामपुर पुलिस को लगी तो उन्होंने आनन-फानन में सारे पोस्टर हटवा दिए।

14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए आजम गौरतलब है कि रामपुर जेल से शनिवार शाम आजम खां के बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी में धांधली के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, रविवार को ईडी ने गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पांचवीं बार जेल गए आजम मालूम हो कि आजम खां ने सियासी सफर की शुरूआत इमरजेंसी में 19 माह जेल में बिताकर की थी। इसके बाद वह 2020 में जेल गए थे और 27 माह बाद जेल से बाहर आए थे। साल 2023 में सजा होने के बाद आजम जेल गए और 23 माह बाद जेल से बाहर आए। नवंबर 2025 में वह दो पैनकार्ड मामले में सजा होने पर जेल गए थे। अब पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है।