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एक-एक जुल्म का हिसाब होगा...आजम खां के समर्थन में लगे पोस्टर, पुलिस ने हटवाए

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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आजम खां के समर्थन में रामपुर में पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों पर लिखे नारों ने एक बार फिर आजम खां को लेकर सियासी माहौल गरमा दिया। उधर, इसकी सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर पोस्टरों को हटवा दिया।

Azam Khan support Posters were put up in Rampur
आजम खां के समर्थन में पोस्टर

पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के समर्थन में शनिवार देर रात को रामपुर में पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों पर लिखे नारों ने एक बार फिर आजम खां को लेकर सियासी माहौल गरमा दिया। उधर, पोस्टर की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर पोस्टरों को हटवा दिया।

रामपुर के पुराना गंज इलाके में लगाए गए पोस्टर पर आजम खां का समर्थन किया था। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा था,'जेल के ताले टूटेंगे, आजम खां छूटेंगे। आजम खां पर हुए एक-एक जुल्म का सरकार बनने के बाद होगा हिसाब।' पोस्टर पर आजम खां के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई थीं। हालांकि जैसे इस बात की भनक रामपुर पुलिस को लगी तो उन्होंने आनन-फानन में सारे पोस्टर हटवा दिए।

14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए आजम

गौरतलब है कि रामपुर जेल से शनिवार शाम आजम खां के बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी में धांधली के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, रविवार को ईडी ने गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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पांचवीं बार जेल गए आजम

मालूम हो कि आजम खां ने सियासी सफर की शुरूआत इमरजेंसी में 19 माह जेल में बिताकर की थी। इसके बाद वह 2020 में जेल गए थे और 27 माह बाद जेल से बाहर आए थे। साल 2023 में सजा होने के बाद आजम जेल गए और 23 माह बाद जेल से बाहर आए। नवंबर 2025 में वह दो पैनकार्ड मामले में सजा होने पर जेल गए थे। अब पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है।

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आजम खां को अपराध-भ्रष्टाचार की सजा मिल रही है: केशव प्रसाद मौर्य

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खां पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आजम खां को मुसलमान होने या विश्वविद्यालय बनाने की सजा नहीं मिल रही है, बल्कि उनके द्वारा किए गए कथित अपराधों और भ्रष्टाचार में कार्रवाई हो रही है। यदि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते और उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां के कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई हैं, तो जांच के दायरे में अखिलेश यादव को भी शामिल किया जाना चाहिए। केशव प्रसाद रविवार को लखनऊ में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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