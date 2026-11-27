गुरुवार को सपा के मेनिफेस्टो कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री आजम खान को वापसी में सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद अपनी कार से छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद आजम खान लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

Azam Khan and Akhilesh Yadav: यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से छूट गए हैं। करीब एक साल जेल में रहने के बाद भी आजम खान के रुतबे में कमी नहीं आई है। सपा सरकार में मंत्री रहते हुए आजम का जो रुतबा था, वह गुरुवार को लखनऊ में देखने को भी मिला। सपा के कार्यक्रम में पहुंचे आजम खान वापसी में जाने लगे तो खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी कार में बिठाकर एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। आजम खान इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गया।

आजम के लिए अखिलेश का एयरपोर्ट तक आने से यह साफ हो गया कि सपा नेता का पार्टी में रुतबा अब भी बरकरार है। अखिलेश द्वारा आजम खान को एयरपोर्ट छोड़े जाने के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकार इसे चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। इसके अलावा आजम खान और अखिलेश यादव के बीच हुई बातचीत की भी काफी चर्चा हो रही है। लेकिन दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत ने अब दूसरे मुस्लिम नेताओं के लिए हलचल पैदा कर दी है।

सपा के मेनिफेस्टो कार्यक्रम में पहुंचे थे आजम खान पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान गुरुवार को लखनऊ में सपा के मेनिफेस्टो कार्यक्रम में पहुंचे थे। मेनिफेस्टो जारी होने से पहले अखिलेश यादव ने खुद ही आजम खान को माइक थमाया। इसके बाद आजम खान ने सपा के घोषणा पत्र में किए गए दावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के साथ-साथ भविष्य में किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने देने का भरोसा भी देगा। 'सत्ताईस का संकल्प, पीडीए का प्रणपत्र, जन-मन का घोषणापत्र' कार्यक्रम में पार्टी के घोषणापत्र के विमोचन से पहले खान ने बिना किसी दल का नाम लिए कुछ राजनीतिक शक्तियों पर कमजोर वर्गों को निशाना बनाने, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने और विरोधियों को सत्ता में आने से रोकने की राजनीति करने का आरोप लगाया।

अखिलेश को लेकर क्या बोले थे आजम खान सपा के घोषणा पत्र कार्यक्रम के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल में बिताए हुए पलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जेल में रहते हुए वह अपने बेटे अब्दुल्ला और अन्य लोगों से अक्सर कहते थे कि काश अखिलेश यादव भी छह महीने जेल में रहते ताकि उन्हें पता चलता कि वहां दिन और रात कैसे गुजरते हैं तथा कैदियों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आजम खान की इस टिप्पणी के बारे में संवाददाताओं द्वारा पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, आजम खान हमारी पार्टी और परिवार के सदस्य हैं। आप आजाद रहने के बावजूद दुखी हैं। मैंने समय-समय पर उनका दर्द महसूस किया है। आजम खान ने जेल में अपने बेटे अब्दुल्ला से अलग किए जाने के दौरान हुए मानसिक तनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जेल बदले जाने के दौरान उन्हें आशंका थी कि शायद अब वह अपने बेटे से दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे।