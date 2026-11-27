आजम खान का रुतबा कायम, अखिलेश यादव अपनी कार से सपा नेता को एयरपोर्ट छोड़ने गए
गुरुवार को सपा के मेनिफेस्टो कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री आजम खान को वापसी में सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद अपनी कार से छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद आजम खान लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
Azam Khan and Akhilesh Yadav: यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से छूट गए हैं। करीब एक साल जेल में रहने के बाद भी आजम खान के रुतबे में कमी नहीं आई है। सपा सरकार में मंत्री रहते हुए आजम का जो रुतबा था, वह गुरुवार को लखनऊ में देखने को भी मिला। सपा के कार्यक्रम में पहुंचे आजम खान वापसी में जाने लगे तो खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी कार में बिठाकर एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। आजम खान इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गया।
आजम के लिए अखिलेश का एयरपोर्ट तक आने से यह साफ हो गया कि सपा नेता का पार्टी में रुतबा अब भी बरकरार है। अखिलेश द्वारा आजम खान को एयरपोर्ट छोड़े जाने के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकार इसे चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। इसके अलावा आजम खान और अखिलेश यादव के बीच हुई बातचीत की भी काफी चर्चा हो रही है। लेकिन दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत ने अब दूसरे मुस्लिम नेताओं के लिए हलचल पैदा कर दी है।
सपा के मेनिफेस्टो कार्यक्रम में पहुंचे थे आजम खान
पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान गुरुवार को लखनऊ में सपा के मेनिफेस्टो कार्यक्रम में पहुंचे थे। मेनिफेस्टो जारी होने से पहले अखिलेश यादव ने खुद ही आजम खान को माइक थमाया। इसके बाद आजम खान ने सपा के घोषणा पत्र में किए गए दावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के साथ-साथ भविष्य में किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने देने का भरोसा भी देगा। 'सत्ताईस का संकल्प, पीडीए का प्रणपत्र, जन-मन का घोषणापत्र' कार्यक्रम में पार्टी के घोषणापत्र के विमोचन से पहले खान ने बिना किसी दल का नाम लिए कुछ राजनीतिक शक्तियों पर कमजोर वर्गों को निशाना बनाने, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने और विरोधियों को सत्ता में आने से रोकने की राजनीति करने का आरोप लगाया।
अखिलेश को लेकर क्या बोले थे आजम खान
सपा के घोषणा पत्र कार्यक्रम के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल में बिताए हुए पलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जेल में रहते हुए वह अपने बेटे अब्दुल्ला और अन्य लोगों से अक्सर कहते थे कि काश अखिलेश यादव भी छह महीने जेल में रहते ताकि उन्हें पता चलता कि वहां दिन और रात कैसे गुजरते हैं तथा कैदियों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आजम खान की इस टिप्पणी के बारे में संवाददाताओं द्वारा पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, आजम खान हमारी पार्टी और परिवार के सदस्य हैं। आप आजाद रहने के बावजूद दुखी हैं। मैंने समय-समय पर उनका दर्द महसूस किया है। आजम खान ने जेल में अपने बेटे अब्दुल्ला से अलग किए जाने के दौरान हुए मानसिक तनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जेल बदले जाने के दौरान उन्हें आशंका थी कि शायद अब वह अपने बेटे से दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे।
10 बार के विधायक रह चुके हैं आजम
रामपुर से 10 बार विधायक रह चुके आजम खान वर्ष 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उनके पास संसदीय कार्य और नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे। बतादें कि आजम खान को रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 18 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया था। ईडी ने उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से एक अन्य मामले में रिहाई के कुछ समय बाद गिरफ्तार किया था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।