भाजपा नेता संगीत सोम ने आजम खान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका सफेद कुर्ता असल में सफेद नहीं, बल्कि खून से दागदार है। उन्होंने दावा किया कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान आजम खान के इशारे पर निर्दोष लोगों की जान गई थी।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल में यातना, मानवाधिकार उल्लंघन और अमानवीय व्यवहार के दावों के बाद बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने कड़ा विरोध जताया है। सोम ने आजम खान पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में निर्दोष लोगों की मौत की जिम्मेदारी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें एनकाउंटर का डर होना “स्वाभाविक” है।

भाजपा नेता संगीत सोम ने आजम खान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका सफेद कुर्ता असल में सफेद नहीं, बल्कि खून से दागदार है। उन्होंने दावा किया कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान आजम खान के इशारे पर निर्दोष लोगों की जान गई थी।

सोम ने कहा, “ऐसे व्यक्ति को एनकाउंटर का डर होना स्वाभाविक है।” उन्होंने आजम खान और उनके समर्थकों को ‘गुंडे’ और ‘माफिया’ कहते हुए उन्हें असली नेता नहीं बताया। उनका तर्क था कि जिन लोगों ने समाज में हिंसा और दंगों की राजनीति की है, उन्हें कानून और सुरक्षा व्यवस्था का डर होना चाहिए।

राम मंदिर जाकर नाक रगड़ें आजम खान: संगीत सोम संगीत सोम ने कहा, "मैं तो आजम खान को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि 12 दिसंबर को अखिलेश यादव अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं, साथ में आप भी चले जाएं और जाकर सरयू में डुबकी लगाकर तिलक लगाकर भगवान रामचंद्र जी के चरणों पर नाक रगड़कर कम से कम माफी मांगे, क्योंकि आप उस कमेटी में भी थे जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का विरोध कर रही थी। कम से कम आपका थोड़ा उद्धार होगा कि अगर आप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में नाक रगड़ के माफी मांगेंगे, सरयू में गोता लगाएंगे तो आपके पापों का प्रायश्चित थोड़ा होगा।"

आजम खान ने क्या आरोप लगाए? इस बयान की पृष्ठभूमि में आजम खान का जेल से रिहा होने के बाद दिया गया बयान है। उन्होंने दावा किया था कि जेल में उनके साथ “जो जुल्म संभव थे, वो सब हुए” और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने जेल की कोठरी, खान-पान और इलाज संबंधी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए थे। आजम खाने आरोप भी लगाया कि जेल में उन्हें अपने एनकाउंटर का डर था।

आजम खान ने कहा था कि जेल में वे हर रात मौत की दुआ मांगते थे, लेकिन उनकी मांग बदला नहीं, बल्कि इंसाफ की है। उन्होंने कहा कि उन्हें बदले की राजनीति नहीं चाहिए, बल्कि उनके साथ हुए अन्याय की जांच और न्याय चाहिए।

संगीत सोम ने अखिलेश यादव को बताया 'कालनेमी' अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए संगीत सोम ने उन्हें 'कालनेमी' बताया। पूर्व विधायक ने कहा, वे दिन में कुछ रात में कुछ होते हैं, कंबल ओढ़ के राम-राम करते हैं, लेकिन वे सनातन विरोधी हैं। वह सनातन को कभी पसंद नहीं करते।"