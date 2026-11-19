नोटों की गड्डी के साथ दिखे आजम खान, सपा नेता की 30 साल पुरानी फोटो वायरल
सोशल मीडिया पर सपा नेता आजम खान की 30 साल पुरानी एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। फोटो में आजम खान बुजुर्ग महिला से नोटों की गड्डी लेते नजर आ रहे हैं।
रामपुर, हिन्दुस्तान संवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की एक पुरानी तस्वीर गुरुवार को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। तस्वीर में वह एक बुजुर्ग महिला से नोटों की गड्डी लेते नजर आ रहे हैं। तस्वीर सामने आने के बाद आजम खां ने इससे जुड़ा किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि महिला हज यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन उन्होंने अपनी हज यात्रा रद कर दी और इसके लिए जमा की गई पूरी रकम जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए दान कर दी थी।
आजम खां के मुताबिक यह तस्वीर करीब तीन दशक पुरानी है। उस समय फिरोजाबाद की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला हज पर जाने वाली थीं। उन्होंने अपनी जमा पूंजी आजम खां को सौंपते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के लिए चंदा दे दिया था। आजम ने बताया कि महिला ने हज पर जाने के बजाय यूनिवर्सिटी के निर्माण में सहयोग करने का फैसला किया था। उनके अनुसार महिला का मानना था कि इस काम में योगदान देना उनके लिए हज यात्रा से भी बड़ा सवाब होगा।
सफेद कुर्ते और काली जैकेट में दिखे आजम
गुरुवार को आजम खां की रिहाई के बाद उनकी यह पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। तस्वीर में आजम खां सफेद कुर्ते और काली जैकेट पहने दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने सफेद कपड़ों में बैठी बुजुर्ग महिला के हाथ में नोटों की गड्डी नजर आ रही है। तस्वीर के साथ महिला की ओर से दी गई रकम और उसके पीछे की कहानी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। आजम खां ने तस्वीर का संदर्भ बताते हुए इसे जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए लोगों की ओर से मिले सहयोग की मिसाल के तौर पर पेश किया।
चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं
रामपुर। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने की राह फिलहाल आसान नहीं है। हालांकि, गुरुवार को मीडिया से बातचीत में आजम ने चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। राहत मिली तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, वरना रामपुर में और भी बहुत से लोग हैं। चुनाव लड़ने की बाबत सवाल पूछे जाने पर आजम ने कहा, आप क्या चाहते हैं, क्या हम चुनाव नहीं लड़ें? अल्लाह ने चाहा और न्यायपालिका से राहत मिली तो फिर लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रामपुर में उनके साथ जुड़े और भी बहुत से लोग हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।