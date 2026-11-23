अब्दुल से दरी बिछवाने की बात पर भड़के आजम, कहा- अल्लाह के नाम पर माफी मांगें ओवैसी
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने असदुद्दीन ओवैसी के ‘अब्दुल से दरी बिछवाने’ संबंधी बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ओवैसी से अल्लाह के नाम पर माफी मांगने को कहा। आजम खां ने कहा कि अब्दुल की तौहीन करने वाले पर लानत है, क्योंकि अब्दुल अल्लाह के नामों से जुड़ा है।
यूपी विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी हैं। इससे पहले आजम खां ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। एक ताजा इंटरव्यू में आजम खान अब्दुल से दरी बिछवाने संबंधी बयान पर भड़क गए। उन्होंने ओवैसी से अल्लाह के नाम पर माफी मांगने के लिए कहा। आजम ने कहा कि अब्दुल की तौहीन करने वाले पर लानत है। अब्दुल अल्लाह का नाम है और उसकी बेइज्जती करना गलत है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुए आजम खां ने वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। असदुद्दीन ओवैसी के दरी बिछाने संबंधी सवाल पर आजम खान नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ‘बारगाह-ए-खुदावंदी, बारगाह-ए-इलाही (ईश्वर के दरबार) में तौबा करें, कलमा पढ़ें। अब्दुल दरी नहीं उठाएगा। नौजुबिल्लाह, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं। वरना मैं कुफ्र के दायरे में दाखिल हो जाऊंगा। मैं मुल्हिद हो जाऊंगा। मैं मुशरिक हो जाऊंगा। अगर मैं अब्दुल की तौहीन कर रहा हूं तो लानत हो मुझ पर और लानत हो हर उस इंसान पर, जो अब्दुल से दरी उठवाने की बात कर रहा है। क्योंकि अब्दुल अल्लाह, अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम अल्लाह के नाम हैं। अल्लाह से माफी मांगिए। चंद वोटों के लिए क्या आप अब्दुल रहीम से दरी बिछवाएं और उठवाएंगे।’
दुआ के पीछे दवा किसकी कर रहे थे?
ओवैसी के दुआ पर आजम ने कहा, ‘उनकी दुआ बहुत अच्छी है लेकिन इसके पीछे वह दवा किसकी कर रहे थे? मेरे इतने मुकदमों में बैरिस्टर साहब ने एक वकालतनामा नहीं लगाया और मेरी लिए दुआ भी की। मेरे दिल को कितना सुकून होता अगर एक वकालत एक बैरिस्टर साहब का लग जाता।’
अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, रामपुर में ओवैसी
बता दें कि 18 अक्टूबर को रामपुर के टांडा में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि नेता बनेगा, विधायक और सांसद बनेगा। उन्होंने मुसलमानों से अपने वोट का सही इस्तेमाल करने और सियासी ताकत बढ़ाने के लिए एकजुट होने की अपील की थी। ओवैसी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुसलमानों को अपना नेता खुद चुनना होगा। विरोधी चाहते हैं कि अब्दुल नेता न बने और दरी बिछाने तक सीमित रहे। वहीं सपा नेता आजम खां को लेकर ओवैसी ने कहा था कि वह अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी सभी तकलीफें और मुश्किलें दूर हो जाएं और उनके रास्ते आसान हों।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें