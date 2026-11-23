सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने असदुद्दीन ओवैसी के ‘अब्दुल से दरी बिछवाने’ संबंधी बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ओवैसी से अल्लाह के नाम पर माफी मांगने को कहा। आजम खां ने कहा कि अब्दुल की तौहीन करने वाले पर लानत है, क्योंकि अब्दुल अल्लाह के नामों से जुड़ा है।

यूपी विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी हैं। इससे पहले आजम खां ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। एक ताजा इंटरव्यू में आजम खान अब्दुल से दरी बिछवाने संबंधी बयान पर भड़क गए। उन्होंने ओवैसी से अल्लाह के नाम पर माफी मांगने के लिए कहा। आजम ने कहा कि अब्दुल की तौहीन करने वाले पर लानत है। अब्दुल अल्लाह का नाम है और उसकी बेइज्जती करना गलत है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुए आजम खां ने वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। असदुद्दीन ओवैसी के दरी बिछाने संबंधी सवाल पर आजम खान नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ‘बारगाह-ए-खुदावंदी, बारगाह-ए-इलाही (ईश्वर के दरबार) में तौबा करें, कलमा पढ़ें। अब्दुल दरी नहीं उठाएगा। नौजुबिल्लाह, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं। वरना मैं कुफ्र के दायरे में दाखिल हो जाऊंगा। मैं मुल्हिद हो जाऊंगा। मैं मुशरिक हो जाऊंगा। अगर मैं अब्दुल की तौहीन कर रहा हूं तो लानत हो मुझ पर और लानत हो हर उस इंसान पर, जो अब्दुल से दरी उठवाने की बात कर रहा है। क्योंकि अब्दुल अल्लाह, अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम अल्लाह के नाम हैं। अल्लाह से माफी मांगिए। चंद वोटों के लिए क्या आप अब्दुल रहीम से दरी बिछवाएं और उठवाएंगे।’

दुआ के पीछे दवा किसकी कर रहे थे? ओवैसी के दुआ पर आजम ने कहा, ‘उनकी दुआ बहुत अच्छी है लेकिन इसके पीछे वह दवा किसकी कर रहे थे? मेरे इतने मुकदमों में बैरिस्टर साहब ने एक वकालतनामा नहीं लगाया और मेरी लिए दुआ भी की। मेरे दिल को कितना सुकून होता अगर एक वकालत एक बैरिस्टर साहब का लग जाता।’