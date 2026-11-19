सपा महासचिव आजम खां लंबे समय तक जेल में रहने के बाद बुधवार की देर शाम रामपुर पहुंचते ही अपने इरादे साफ कर दिए। आजम ने कहा कि अब चुनाव नहीं इंकलाब होगा। उन्होंने कहा कि देश आजाद है लेकिन संविधान कैद है।

रामपुर, प्रमुख संवाददाता। महीनों बाद जेल से छूटे सपा महासचिव आजम खां बुधवार देर शाम रिहाई के बाद रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचते ही आजम ने अपने तेवर और सियासी इरादे जाहिर किए। उन्होंने कहा कि अब चुनाव नहीं, इंकलाब होगा। देश को आजाद बताते हुए आजम ने कहा कि संविधान कैद है और उसे आजाद कराने के लिए सभी को मिलकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि अब बदलाव नहीं, सैलाब आएगा और लड़ाई जाति-धर्म के बजाय मुद्दों पर होगी। यूपी में तीन माफिया का नारा चलने पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वह माफिया हैं।

गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होने के बाद आजम खां रात करीब सवा दस बजे रामपुर पहुंचे। इसके बाद रात करीब 10:40 बजे वह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि इस देश में लोग धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ेंगे, बल्कि मुद्दों पर लड़ाई होगी। संविधान और विधान के लिए हम जैसे लोग कल भी मरने को तैयार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आजम ने कहा कि देश में नारा लगा था- तीन माफिया। उन्होंने सवाल किया, क्या मैं माफिया हूं? बच्चों के स्कूल और यूनिवर्सिटी खोलने वाला माफिया होगा?

उन्होंने कहा कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्हें अपनी साख पर विचार करना चाहिए। उनकी साख कितनी गिर गई है, इस पर उन्हें सोचना होगा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में क्या राय रख रहे हैं, संस्थाओं को अपना स्तर बनाए रखना चाहिए। आजम ने कहा कि अगर मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद के समय में ईडी, आयकर विभाग और प्राधिकरण होते तो वे भी जेलों में होते और यूनिवर्सिटी नहीं बना पाते।

भाजपा 2027 का चुनाव हार चुकी है सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां ने दावा किया कि भाजपा 2027 का विधानसभा चुनाव हार चुकी है। गाजियाबाद में जुटी समर्थकों की भीड़, रामपुर तक पहुंचे काफिले और आवास पर उमड़े लोगों को देखकर यह साफ नजर आता है कि यह सैलाब है।आजम खां ने कहा कि लोकसभा और एमएलसी चुनाव के नतीजे सभी ने देखे हैं। कहा कि भाजपा ने जो सीटें जीती हैं, उनमें भी बेईमानी हुई है।

गाजियाबाद से रामपुर तक जगह-जगह स्वागत पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की रामपुर वापसी पर बुधवार को समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ गाजियाबाद की डासना जेल से रवाना होकर रामपुर पहुंचे आजम खां का जगह-जगह स्वागत हुआ। समर्थकों ने फूल बरसाए और आतिशबाजी कर उनका अभिनंदन किया। गांधी समाधि से लेकर उनके आवास तक समर्थकों की भीड़ जुटी रही। कई घंटे से लोग उनकी एक झलक पाने के इंतजार में खड़े थे।

आजम खां के स्वागत के लिए गांधी समाधि, कोसी पुल, दलपतपुर टोल प्लाजा और जिला जेल के सामने बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। उनके आवास के बाहर भी लोगों का जमावड़ा लगा रहा। समर्थकों के हाथों में आजम खां और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरों वाले पोस्टर थे। काफिला पहुंचते ही नारेबाजी तेज हो गई। फूलों की बारिश और आतिशबाजी के बीच समर्थकों ने उनका स्वागत किया। रास्ते में कई जगह आजम खां ने कार का शीशा नीचे कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उनसे हाथ मिलाया। भीड़ के कारण काफिला कई बार रुका, लेकिन समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ।

दो पैनकार्ड मामले में 11 माह 14 दिन बाद मिली थी रिहाई 17 नवंबर 2025 को आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दो पैनकार्ड मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा हुई थी। इसके बाद आजम खां को जिला जेल में बंद किया गया था। यहां से 11 माह 14 दिन बाद 31 अक्टूबर को उन्हें रिहाई मिली थी। हालांकि, जेल से बाहर आने के करीब 20 मिनट बाद ही ईडी ने उन्हें कस्टडी में ले लिया और अपने साथ ले गई थी।

तीसरी बार जेल से मिली रिहाई सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां 31 अक्तूबर को भले ही महज 20 मिनट के लिए सलाखों से बाहर रहे थे, लेकिन अब 18 दिन बाद वह खुली हवा में सांस ले सकेंगे। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया। इससे पहले आजम खां तीन बार जेल से बाहर आ चुके हैं। इनमें एक बार करीब 27 माह, दूसरी बार 23 माह और तीसरी बार 11 माह 14 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें रिहाई मिली थी।