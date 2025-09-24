Azam Khan said about joining the BSP I am stupid but not that stupid बेवकूफ हूं, लेकिन इतना भी नहीं; बसपा में शामिल होने के सवाल पर बोले आजम खां, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रामपुरWed, 24 Sep 2025 05:09 PM
समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां दो साल बाद मंगलवार को जेल से रिहा हुए। सीतापुर कारागार से निकलने के बाद से ही सपा कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले जगह-जगह पर उनका स्वागत किया। हालांकि उनके जेल से बाहर आने के बाद से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। बुधवार को आजम खां मीडिया से रूबरू हुए। जब उनसे बसपा के संपर्क में होने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ हूं, लेकिन इतना भी नहीं।

आजम खां ने कहा, "जहां तक मुकदमों का सवाल है उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आज बाहर नहीं दिखता। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। एक दिन मैं बेदाग हो जाऊंगा।" जब एक पत्रकार ने पूछा कि 2027 सपा सरकार बनेगी तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भविष्य तो कर नहीं सकता। वहीं, एक दूसरे पत्रकार ने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी में आप रहेंगे ये तय है? चर्चाएं आ रही थीं कि आप नाराज हैं और बसपा के संपर्क में हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सपा में न रहने का सवाल कहां है? वेवकूफ हूं लेकिन इतना भी नहीं।

बसपा में शामिल होने की चर्चा को शिवपाल यादव ने बताया अफवाह

सपा के संस्थापक सदस्य आजम खां के जेल से रिहा होने के बाद उनके बसपा में शामिल होने की अटकलों के बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी इससे इनकार करते हुए इसे अफवाह करार दिया।

शिवपाल यादव ने कहा किआजम खां के किसी भी पार्टी में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। वह समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सपा और उसका नेतृत्व हमेशा खां साहब के साथ खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। जहां तक उनके किसी पार्टी में शामिल होने की बात है, ये महज अफवाह है।

आजम खां के जेल से रिहा होने के पीछे भाजपा का हाथ नहीं

इससे पहले आजम खां के रिहा होने पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि आजम खां को जेल भेजने या छुड़ाने में भाजपा का हाथ नहीं था। भाजना ने न उन्हें जेल भिजवाया और न ही जेल से छुड़वाने का काम किया। अगर वह दोबारा जेल जाते हैं तो इसके पीछे भाजपा का हाथ नहीं होगा।

