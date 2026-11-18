आजम खां के परिवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के साथ ही उनकी पत्नी तजीन फात्मा के रामपुर से चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सपा को भी यूपी की योगी सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है।

विपिन शर्मा रामपुर। सुप्रीम कोर्ट से सपा नेता आजम खां और उनके परिवार को बड़ी राहत मिलने के साथ ही पत्नी डॉक्टर तंजीन फात्मा का रामपुर से चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। आजम खां को राहत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र प्रकरण में सात साल की सजा से दंडित हुईं पूर्व विधायक तजीन फात्मा के दोष सिद्धि के लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। आजम खां परिवार को मिली राहत ने समाजवादी पार्टी को भी नया और बड़ा मुद्दा दे दिया है। अखिलेश पहले से ही आजम खां और उनके परिवार के साथ सरकार की तरफ से नाइंसाफी की बात कहते रहे हैं। अब इन बातों को जोर-शोर से उठाया जाएगा।

मालूम हो कि भाजपा नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने तीन जनवरी 2019 को गंज कोतवाली में मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फात्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अनुचित लाभ लेने के लिए आजम खां और तजीन फात्मा ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं।

पुलिस ने अप्रैल 2019 में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फात्मा तीनों को 420, 467, 468, 471 आईपीसी व 120 बी का आरोपी मानते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। 18 अक्तूबर 2023 को एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने तीनों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ आजम परिवार ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार मंगलवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। तीनों की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

तजीन पर एक ही केस में सात साल की सजा रामपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू के अनुसार तजीन फात्मा को एक ही केस पर सात साल की सजा हुई थी जबकि, आजम और अब्दुल्ला को अन्य मामलों में भी सजा हो चुकी हैं। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से दोष सिद्धि पर रोक आजम और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत है। इसी के साथ तजीन फात्मा के चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर सुल्तान के अनुसार पूर्व शहर विधायक तजीन फात्मा के चुनाव लड़ने में यह सजा सबसे बड़ी बाधा थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आजम परिवार के लिए राहत और समर्थकों के लिए खुशी की बात है।