आजम खान की मुश्किलें और बढ़ीं, अब जौहर ट्रस्ट को इनकम टैक्स का नोटिस; BJP MLA ने की थी शिकायत

आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इनकम टैक्स विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नोटिस भेजा है। नोटिस पर सुनवाई की तारीख 23 जून की सुबह 11:30 बजे निधरित की गई है। कहा गया है कि आजम खान स्वयं या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

आजम खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इनकम टैक्स विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि रामपुर सदर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा पांच साल पहले 2021 में इनकम टैक्स से की शिकायत की थी। सितम्बर 2023 में आयकर विभाग की टीमों ने रामपुर आकर मामले की जांच की थी। इसमें कुछ गड़बड़ियां सामने आई थीं। इनकम टैक्स विभाग द्वारा ताजा नोटिस 17 जून को भेजा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस पर सुनवाई की तारीख 23 जून की सुबह 11:30 बजे निधरित की गई है। कहा गया है कि आजम खान स्वयं या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए उपस्थित होकर लिखित निवेदन या संबंधित मुद्दे के समर्थन में सहायक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि आप चाहते हैं कि यह कार्यवाही इस कार्यालय में निर्धारित तारीख तक या उससे पहले आपके द्वारा प्रस्तुत लिखित निवेदन या प्रतिनिधित्व के आधार पर सम्पन्न हो आपका व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना अनिवार्य नहीं है। आपके पास निर्धारित तारीख तक या उससे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए से अपना लिखित आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प भी है।

पहले भी जारी हो चुका है नोटिस मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले भी सितम्बर 2025 में कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है। ट्रस्ट की ओर से 28 मार्च 2026 और 9 जून 2026 को जवाब दाखिल किए गए थे। व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने अब ट्रस्ट से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों और प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनाओं और चल रही जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंतिम निर्णय विभाग द्वारा ट्रस्ट के जवाब और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लिया जाएगा।