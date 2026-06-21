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आजम खान की मुश्किलें और बढ़ीं, अब जौहर ट्रस्ट को इनकम टैक्स का नोटिस; BJP MLA ने की थी शिकायत

Ajay Singh संवाददाता, लखनऊ/ रामपुर
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आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इनकम टैक्स विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नोटिस भेजा है। नोटिस पर सुनवाई की तारीख 23 जून की सुबह 11:30 बजे निधरित की गई है। कहा गया है कि आजम खान स्वयं या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

आजम खान की मुश्किलें और बढ़ीं, अब जौहर ट्रस्ट को इनकम टैक्स का नोटिस; BJP MLA ने की थी शिकायत

आजम खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इनकम टैक्स विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि रामपुर सदर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा पांच साल पहले 2021 में इनकम टैक्स से की शिकायत की थी। सितम्बर 2023 में आयकर विभाग की टीमों ने रामपुर आकर मामले की जांच की थी। इसमें कुछ गड़बड़ियां सामने आई थीं। इनकम टैक्स विभाग द्वारा ताजा नोटिस 17 जून को भेजा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस पर सुनवाई की तारीख 23 जून की सुबह 11:30 बजे निधरित की गई है। कहा गया है कि आजम खान स्वयं या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए उपस्थित होकर लिखित निवेदन या संबंधित मुद्दे के समर्थन में सहायक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि आप चाहते हैं कि यह कार्यवाही इस कार्यालय में निर्धारित तारीख तक या उससे पहले आपके द्वारा प्रस्तुत लिखित निवेदन या प्रतिनिधित्व के आधार पर सम्पन्न हो आपका व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना अनिवार्य नहीं है। आपके पास निर्धारित तारीख तक या उससे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए से अपना लिखित आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प भी है।

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पहले भी जारी हो चुका है नोटिस

मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले भी सितम्बर 2025 में कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है। ट्रस्ट की ओर से 28 मार्च 2026 और 9 जून 2026 को जवाब दाखिल किए गए थे। व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने अब ट्रस्ट से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों और प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनाओं और चल रही जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंतिम निर्णय विभाग द्वारा ट्रस्ट के जवाब और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लिया जाएगा।

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नोटिस में क्या है?

आयकर विभाग (प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर-केंद्रीय, लखनऊ) के ऑफिस द्वारा 17 जून को मौलाना मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट को जारी इस नोटिस में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 से संबंधित मामलों में मूल्यांकन की कार्यवाही चल रही रही है। 13 सितम्बर 2023 को आयकर विभाग द्वारा की गई सर्च के बाद ये मामले जांच के लिए चुने गए थे। नोटिस के अनुसार, उप आयुक्त आयकर केंद्रीय सर्किल-1, लखनऊ ने ट्रस्ट के आयकर पंजीकरण को वापस लेने की सिफारिश की है। ट्रस्ट को साल 2005 में पंजीकरण मिला था जिसे बाद में नवीनीकृत किया गया था।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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