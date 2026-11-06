आजम खां के गढ़ में नरेंद्र मोदी के नाम पर सड़क, चौड़ीकरण के बाद पूरी तरह बदला आगापुर रोड

आजम खां के गढ़ में नरेंद्र मोदी के नाम पर सड़क, चौड़ीकरण के बाद पूरी तरह बदला आगापुर रोड
यूपी में समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां के गढ़ में आगापुर रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी पथ रख दिया गया है। एक करोड़ से इस रोड का चौड़ीकरण के बाद नया नामकरण हुआ है। रोशनी से जगमग रोड का शहर विधायक आकाश सक्सेना ने शुक्रवार को लोकार्पण किया।
रामपुर, प्रमुख संवाददाता। आजम खां के गढ़ रामपुर में फिजा बदल रही है। पहले कानूनी शिकंजा कसा गया फिर विधानसभा चुनाव में पूरे परिवार के हाथों से एक-एक कर सीटें छीन गईं। अब उनके इलाके की आगापुर रोड नरेंद्र मोदी पथ के नाम से जानी जाएगी। शुक्रवार की शाम शहर विधायक आकाश सक्सेना ने इसका लोकार्पण किया। करीब एक करोड़ रुपये की लागत से नरेंद्र मोदी पथ का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कराया गया है। इसके बाद करीब एक करोड़ की लागत से आकर्षक लाइटें भी लगाई गई हैं। इससे पूरी सड़क रोशनी से जगमगा उठी है।
ज्वालानगर स्थित आगापुर मार्ग की चौड़ाई कम होने की वजह से आए दिन जाम लगता था। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कत होती थी। ऐसे में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने आगापुर मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी दिलाई। अब यह कार्य पूर्ण हो चुका है। शुक्रवार को शहर विधायक आकाश सक्सेना ने मार्ग का लोकार्पण किया।
बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा
इस अवसर पर आकाश सक्सेना ने कहा कि रामपुर को विकसित और आधुनिक शहर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर की सड़कों को बेहतर बनाने के साथ ही प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।
नरेंद्र मोदी पथ का चौड़ीकरण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी और मार्ग की सुंदरता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विकास केवल बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आम नागरिक को अपने मोहल्ले, गली और सड़क पर भी इसका लाभ दिखाई देना चाहिए। इसी सोच के साथ नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
आकाश सक्सेना की घेरेबंदी पर फंसे आजम खां
आजम खां के खिलाफ इस समय करीब सौ मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में उन्हें सजा भी मिल चुकी है। ज्यादातर मामले में आकाश सक्सेना ने ही शिकायत की और प्रशासनिक स्तर से लेकर कोर्ट में भी पैरवी की है। इसी का नतीजा रहा कि भाजपा ने आजम के इलाके में आकाश सक्सेना को टिकट दिया और वह विधायक बने।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।