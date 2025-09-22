आजम खां की रिहाई का परवाना जेल पहुंचा, 23 महीने बाद मंगलवार को कैद से बाहर निकलेंगे

समाजवादी पार्टी के महासचिव और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के जेल से बाहर आने का काउंट डाउन उनके समर्थकों ने शुरू कर दिया है। आजम खां की रिहाई का परवाना सीतापुर जेल पहुंच गया है। 23 महीने बाद मंगलवार की सुबह सात बजे वह जेल से बाहर आ जाएंगे।

समाजवादी पार्टीू की वरिष्ठ नेता आजम खां की रिहाई के लिए परवाना जारी हो गया है। सोमवार की शाम लूट-डकैती और धोखाधड़ी में सजायाफ्ता आजम खां के खिलाफ दायर 19 मामलों में परवाना और जारी हो गया। इस तरह से 72 मामलों में रिहाई का परवाना सीतापुर जेल पहुंच चुका है। इससे जेल में बंद आजम खां की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि कोई कानूनी अड़चन नहीं आयी तो आजम खां मंगलवार की सुबह सलाखों से बाहर आ जाएंगे। आजम खां 23 महीनों से जेल के अंदर हैं। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें एक के बाद एक दो मामलों में जमानत देकर रिहाई का रास्ता साफ किया था।

आजम को पहले डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की सजा हुई थी। इसमें उनकी जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी थी। आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट का आदेश एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में शुक्रवार को दाखिल किया था। इसके साथ ही डूंगरपुर समेत 19 मुकदमों में जमानते भी दाखिल की थीं। कोर्ट ने आजम द्वारा दाखिल जमानतियों का सत्यापन कराने के आदेश दिए थे। जिस पर सोमवार को पुलिस और राजस्व प्रशासन की ओर से जमानतियों की सत्यापन आख्या कोर्ट में दाखिल की गई।

इसके बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम के 19 मुकदमों में रिहाई परवाने सीतापुर जेल अधीक्षक के लिए जारी कर दिए। लिहाजा, माना जा रहा है कि मंगलवार को आजम खां की रिहाई हो जाएगी। गौरतलब है कि क्वालिटी बार प्रकरण समेत 53 मुकदमों में शुक्रवार को आजम की रिहाई परवाने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी किए गए थे।