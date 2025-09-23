आजम खान के जेल से बाहर आने के ऐन पहले फंसा ये पेच, रिहाई में इस वजह से हो रही देरी

23 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे आजम खान को रिसीव करने के लिए उनके समर्थक सुबह से ही सीतापुर जेल पहुंच रहे हैं। उनके बेटे अदीब आजम भी सीतापुर पहुंचे हैं। इस बीच खबर है कि चालान न जमा होने के कारण उनकी रिहाई में देरी हो रही है। आजम खान के समर्थक उनकी रिहाई को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान आज 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा होने वाले हैं लेकिन उनकी रिहाई से ठीक पहले एक पेच फंस गया है। इसी वजह से उनकी रिहाई में देर हो रही है। आजम खान की मंगलवार की सुबह सात बजे रिहाई होने वाली थी लेकिन इस चूक की वजह से अब कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे के बाद ही वह जेल से बाहर आ सकेंगे। दरअसल रिहाई से संबंधित चालान जमा न होने के चलते आजम खान की रिहाई रुकी हुई है। कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे कोर्ट खुलने के बाद ही चालान जमा हो सकेंगे और उसके बाद आजम खान की रिहाई होगी।

उधर, 23 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे आजम खान को रिसीव करने के लिए उनके समर्थक सुबह से ही सीतापुर जेल पहुंच रहे हैं। उनके बेटे अदीब आजम भी सीतापुर पहुंचे हैं। जेल सूत्रों का कहना है कि 70 मुकदमों में आजम खान की रिहाई का आदेश आदेश आया है।

2023 में धोखाधड़ी के केस में जेल गए थे आजम आजम खान अक्टूबर 2023 से जेल में बंद हैं। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने तीन जनवरी 2019 को गंज कोतवाली में मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अनुचित लाभ लेने के लिए आजम खां और तजीन फातिमा ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं।

पुलिस ने बाद विवेचना अप्रैल 2019 में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फात्मा तीनों को 420, 467, 468, 471 आईपीसी व 120 बी का आरोपी मानते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस केस में 18 अक्तूबर 2023 को एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने तीनों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा का ऐलान होते ही तीनों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया था। सुरक्षा कारणों से तजीन फात्मा को रामपुर जेल में ही रखा गया था जबकि, आजम खां को सीतापुर और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल भेजा गया था। तजीन और अब्दुल्ला को पूर्व में जमानत पर रिहाई मिल गई थी लेकिन, आजम खान के रिहाई परवाने सोमवार को जारी हुए हैं। उनकी रिहाई को लेकर समर्थकों में खुशी की लहर है। रामपुर से लेकर सीतापुर तक उनके इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां की जा रही हैं।

मुरादाबाद के एलआईयू इंस्पेक्टर कोर्ट में पेश आजम खान से जुड़े डूंगरपुर प्रकरण में मुरादाबाद के एलआईयू इंस्पेक्टर शरद पंवार कोर्ट में पेश हुए। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस केस में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

पहले 27 माह बाद जेल से बाहर आए थे आजम 2020 में कोर्ट में सरेंडर करने के बाद आजम खां को रामपुर जेल से सीतापुर की जेल शिफ्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आजम खां करीब 27 माह बाद 20 मई 2022 को सीतापुर की जेल से रिहा हुए थे।