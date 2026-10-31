आजम खां का दिखा पुराना तेवर, गाड़ी में बैठाने के लिए ईडी को करनी पड़ी मशक्कत

महीनों बाद जेल से बाहर आने और कुछ मिनटों बाद दोबारा गिरफ्तार होने के बीच सपा महासचिव आजम खां का पुराना तेवर भी देखने को मिला। गिरफ्तारी के बाद आजम खां को गाड़ी में बैठाने के लिए ईडी के अफसरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

सपा महासचिव आजम खां जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने उन्हें जेल के गेट पर ही रोका और अपनी कस्टडी में ले लिया। इस दौरान आजम खां का पुराना तेवर दिखाई दिया। आजम को कस्टडी में लेने के बाद गाड़ी में बैठाने के लिए ईडी के तेज तर्रार अफसरों को मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर तक जिच चलती रही। धक्कामुक्की भी हुई। एक तरफ आजम खां और ईडी के बीच नोकझोंक तो दूसरी तरफ कुछ उनके समर्थकों का हंगामा देख पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। किसी तरह जोर-जबरस्ती के बाद आजम खां को अपनी गाड़ी में बैठाने में ईडी कामयाब हो सकी। आजम खां के साथ ही जेल से बाहर आए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फिलहाल अपने घर पहुंच गए हैं।

हाईकोर्ट ने गुरुवार को आजम खां को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर की थी। इसकी खबर लगते ही ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय को लेकर दायर मामले में आजम खां को रिमांड पर लेने के लिए रामपुर की अदालत में आवेदन दाखिल कर दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के लिए सोमवार दो नवंबर की तारीख लगाई और आजम खां को तलब किया। एक तरफ ईडी की टीएम एक्टिव हुई तो दूसरी तरफ आजम के वकील उन्हें जेल से बाहर लाने की कोशिश में जुट गए। शुक्रवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत के कागजात दाखिल किए गए। हाईकोर्ट के आदेशानुसार जुर्माने की राशि और जमानती दाखिल किए गए। कोर्ट से रिहाई का परवाना भी शनिवार को जेल पहुंच गया।

15 गाड़ियों से ईडी और सीआरपीएफ के जवान पहुंचे अब आजम खां का जेल से निकलना तय हो गया। इसकी खबर लगते ही ईडी की भारी भरकम और तेज तर्रार आठ अफसरों के साथ टीम जेल के बाहर पहुंच गई। 15 गाड़ियों से टीम के साथ 50 सीआरपीएफ के जवान भी पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या में ईडी की टीम और सीआरपीएफ के जवानों को देख जेल के बाहर खलबली मच गई। आजम को लेने पहुंचे उनके परिजन और समर्थकों की बेचैनी बढ़ गई। जिला प्रशासन और पुलिस में भी ईडी के आने की सूचना से खलबली मची। तत्काल कई थानों की पुलिस भी जेल के बाहर पहुंच गई।

पहले गाड़ी में बैठे, फिर उतरे और नोकझोंक जेल प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को रिहा कर दिया। आजम खां जैसे ही जेल से बाहर आए ईडी ने रोक लिया। उन्हें गाड़ी में बैठा लिया गया। उस समय शायद आजम खां समझ ही नहीं पाए कि ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठा रही है। जब ईडी ने अब्दुल्ला को नहीं बैठने दिया तो उन्हें अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा हो गया।