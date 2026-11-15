ईडी की पूछताछ में भी खामोश रहे आजम खां, रिमांड नहीं बढ़ाएगी एजेंसी, कल कोर्ट में पेश होंगे सपा नेता
ईडी कई बिंदुओं पर लंबी पूछताछ के बाद भी सपा नेता आज़म खां की जुबान से ज्यादा जवाब नहीं निकलवा सकी। आज़म की चुप्पी के आगे ईडी ने उनकी पुलिस रिमांड अवधि न बढ़वाने का फैसला किया है। ईडी आज़म को सोमवार सुबह गाजियाबाद स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी।
लखनऊ, विशेष संवददाता। जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट में धांधली मामले में सपा नेता आजम खां से ईडी ने लंबी पूछताछ की। ईडी की पूछताछ के दौरान ज्यादा समय तक आजम खां खामोश रहे। आजम की चुप्पी के चलते ईडी उनसे ज्यादा सवालों के जवाब नहीं नहीं निकलवा सकी। अब ईडी ने आजम की पुलिस रिमांड अवधि न बढ़वाने का फैसला किया है। ईडी आज़म को सोमवार सुबह गाजियाबाद स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी, जहां से उन्हें वापस न्यायिक अभिरक्षा में डासना जेल भेज दिया जाएगा। हाईकोर्ट में सोमवार को आज़म खां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई भी होनी है।
ईडी ने रविवार को भी आज़म से चंदे की रकम और संपत्तियों को लेकर लंबी पूछताछ की। इस दौरान आज़म उन पर ज्यादती की बात दोहराते रहे। सूत्रों के अनुसार, ईडी अधिकारियों के सामने जातीय समीरणों की बात कहते हुए तीखे तंज भी कसे। आज़म उनकी तबीयत ठीक न होने की बात कहकर सवालों के सीधे जवाब देने से बचते रहे। अपने करीबी ठेकेदारों की फर्मों से जौहार ट्रस्ट को भेजी गई चंदे की रकम के सवालों पर भी आज़म अनभिज्ञता जताते रहे।
आज़म ने कहा कि वह किसी ठेकेदार को सीधे तौर पर नहीं जानते। सपा सरकार में मंत्री रहने के दौरान कई ठेकेदार उनसे मिलते रहते थे पर उनका किसी से पहले से कोई परिचय नहीं था। माना जा रहा है कि ईडी आज़म के करीबी ठेकेदारों और जौहर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जल्द नए सिरे से पूछताछ शुरू कर सकती है। आज़म खां के बयान दर्ज किए गए हैं, जिन्हें आधार बनाकर ईडी आगे की पड़ताल जारी रखेगी। आज़म व अन्य के विरुद्ध रामपुर में दर्ज अन्य मुकदमों को भी जांच में शामिल कर लिया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी व ट्रस्ट में धांधली के मामले में आज़म खां से रविवार को लगातार तीसरे दिन पूछताछ की गई। ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आज़म खां को 31 अक्तूबर को गिरफ्तार कर गाजियाबाद स्थित पीएलएलए कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें डासना जेल भेज दिया गया था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।