Azam Khan released on bail is facing troubles yet to end; the ED is also investigating these cases.

बेल पर रिहा हुए आजम खां की मुश्किलें अभी कम नहीं, ईडी की भी इन मामलों में चल रही जांच

यूपी के सीतापुर जेल से बेल पर रिहा हुए आजम खां की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। उनके प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी धन के दुरुपयोग और कई तरह की धांधलियों के मामले में ईडी की जांच चल रही है।

Deep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 11:07 AM
बेल पर रिहा हुए आजम खां की मुश्किलें अभी कम नहीं, ईडी की भी इन मामलों में चल रही जांच

उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से 23 महीने बाद बेल पर रिहाई के बाद भी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। उनके प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी धन के दुरुपयोग और कई तरह की धांधलियों के मामले में ईडी की जांच चल रही है। इसमें आजम खान की करोड़ों की सम्पत्ति जब्त करने की बात कही जा रही थी हालांकि ईडी ने अभी सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई नहीं की है।

ईडी ने आजम के खिलाफ जौहर विश्वविद्यालय समेत तीन प्रकरणों की जांच शुरू की थी। इसमें विश्वविद्यालय के अलावा जल निगम में हुई भर्तियों में गड़बड़ी और किसानों की जमीनों की खरीद-फरोख्त के प्रकरण भी शामिल थे। जौहर विश्वविद्यालय परिसर में 418.37 करोड़ रुपये से 58 निर्माण कार्य कराये गए थे। इसमें तब आजम खान के बेहद करीबी कई कई विभागों के तत्कालीन अफसरों व कर्मचारियों की भूमिका की जांच भी शुरू हुई थी। ईडी के साथ आयकर विभाग ने आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्तियों की जांच शुरू की थी।

आपको बता दें कि मंगलवार को सीतापुर जिला जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान दोपहर 12.18 बजे जेल से जमानत पर रिहा हो गए। सफेद रंग की इनोवा कार से वह बेटे अदीब व करीबियों के साथ 12.25 बजे रामपुर को रवाना हुए। रिहाई का समय सुबह का था लेकिन रामपुर कोर्ट में एक मामले का चालान न जमा होने के चलते रिहाई समय पर नहीं हो सकी। उनकी रिहाई पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो सपा आज़म खां के खिलाफ सारे मुकदमे वापस लेगी तो प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मोहम्मद आज़म ख़ान चाहें सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा-बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है।

