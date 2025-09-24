बेल पर रिहा हुए आजम खां की मुश्किलें अभी कम नहीं, ईडी की भी इन मामलों में चल रही जांच

यूपी के सीतापुर जेल से बेल पर रिहा हुए आजम खां की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। उनके प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी धन के दुरुपयोग और कई तरह की धांधलियों के मामले में ईडी की जांच चल रही है।

उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से 23 महीने बाद बेल पर रिहाई के बाद भी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। उनके प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी धन के दुरुपयोग और कई तरह की धांधलियों के मामले में ईडी की जांच चल रही है। इसमें आजम खान की करोड़ों की सम्पत्ति जब्त करने की बात कही जा रही थी हालांकि ईडी ने अभी सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई नहीं की है।

ईडी ने आजम के खिलाफ जौहर विश्वविद्यालय समेत तीन प्रकरणों की जांच शुरू की थी। इसमें विश्वविद्यालय के अलावा जल निगम में हुई भर्तियों में गड़बड़ी और किसानों की जमीनों की खरीद-फरोख्त के प्रकरण भी शामिल थे। जौहर विश्वविद्यालय परिसर में 418.37 करोड़ रुपये से 58 निर्माण कार्य कराये गए थे। इसमें तब आजम खान के बेहद करीबी कई कई विभागों के तत्कालीन अफसरों व कर्मचारियों की भूमिका की जांच भी शुरू हुई थी। ईडी के साथ आयकर विभाग ने आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्तियों की जांच शुरू की थी।