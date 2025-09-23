आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले- खुशी का दिन है, सरकार आई तो सारे मुकदमे खत्म करेंगे

आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि आज समाजवादियों के लिए खुशी का दिन है, सरकार आई तो सारे मुकदमे खत्म करेंगे।

आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पा्र्टी के अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने कोर्ट को धन्यवाद दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह समाजवादियों के लिए खुशी की खबर है। अखिलेश ने बिना नाम लिए कहा कि एक अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिला। उस अधिकारी ने आजम को परेशान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि हमें न्याय की उम्मीद थी। उन्होंने ऐलान किया कि सपा सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ सारे मुकदमे खत्म करेंगे। अखिलेश ने कहा कि वह सपा के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। आजम नेता जी के साथ थे। उनका सहयोग हमको भी मिला।

अखिलेश यादव से पहले इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर बयान दिया। शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि आज़म खान सपा छोड़कर किसी भी अन्य दल में नहीं जाएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया।शिवपाल सिंह ने बताया कि आजम खान को सैकड़ों झूठे केस में फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान की पूरी मदद कर रही है और करेंगी। आजम खान के दूसरे राजनैतिक दलों में शामिल होने के सवालों पर शिवपाल सिंह ने कहा कि यह सब झूठी बातें हैं झूठी अफवाह है।