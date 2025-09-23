Azam Khan release from jail, Akhilesh Yadav said- It is a day of happiness, if the government comes, all cases will end आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले- खुशी का दिन है, सरकार आई तो सारे मुकदमे खत्म करेंगे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले- खुशी का दिन है, सरकार आई तो सारे मुकदमे खत्म करेंगे

आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि आज समाजवादियों के लिए खुशी का दिन है, सरकार आई तो सारे मुकदमे खत्म करेंगे।

Tue, 23 Sep 2025 01:10 PM
आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पा्र्टी के अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने कोर्ट को धन्यवाद दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह समाजवादियों के लिए खुशी की खबर है। अखिलेश ने बिना नाम लिए कहा कि एक अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिला। उस अधिकारी ने आजम को परेशान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि हमें न्याय की उम्मीद थी। उन्होंने ऐलान किया कि सपा सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ सारे मुकदमे खत्म करेंगे। अखिलेश ने कहा कि वह सपा के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। आजम नेता जी के साथ थे। उनका सहयोग हमको भी मिला।

अखिलेश यादव से पहले इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर बयान दिया। शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि आज़म खान सपा छोड़कर किसी भी अन्य दल में नहीं जाएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया।शिवपाल सिंह ने बताया कि आजम खान को सैकड़ों झूठे केस में फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान की पूरी मदद कर रही है और करेंगी। आजम खान के दूसरे राजनैतिक दलों में शामिल होने के सवालों पर शिवपाल सिंह ने कहा कि यह सब झूठी बातें हैं झूठी अफवाह है।

आपको बता दें कि आजम खान अक्टूबर 2023 से जेल में हैं। 2019 में हजरतगंज कोतवाली में मोहम्मद आजम खान, पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अनुचित लाभ लेने के लिए आजम खां और तजीन फातिमा ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। पुलिस ने बाद विवेचना अप्रैल 2019 में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फात्मा तीनों को 420, 467, 468, 471 आईपीसी व 120 बी का आरोपी मानते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस केस में 18 अक्तूबर 2023 को एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने तीनों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा का ऐलान होते ही तीनों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया था।

