जेल से रिहाई के बाद आजम खान ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि रामपुर जेल की बैरक में उनके साथ बेटा अब्दुल्ला आजम भी रहता था। रात में सिर के नीचे से बिच्छू गुजरते थे। वह टॉर्च लेकर बेटे को देखते रहते थे कि कहीं बिच्छू उसके ऊपर तो नहीं चढ़ गया।

गाजियाबाद की डासना जेल से रिहाई के बाद एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में सपा के सीनियर नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने अपना दर्द बयां किया। उन्होने बताया कि जेल में उनके दिन और रातें कैसे गुजरीं वहीं जानते हैं। आजम ने एक वाकया का जिक्र करते हुए बताया कि रामपुर जेल में बहुत बड़ी बैरक है। उसमें भी हम दो (अब्दुल्ला आजम और मैं) ही थे। बहुत पुरानी इमारत है। अक्सर ऐसा हुआ कि सिर के नीचे से बिच्छू गुजरा। अगरवो बिच्छू काट लेता तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। टॉर्च लेकर रखने लगा था। रातभर यही तलाशता था कि कहीं बच्चे के ऊपर बिच्छू चढ़ तो नहीं गया। खुद जेल में रहना इसका फिक्र नहीं थी। लेकिन एमटेक किए हुए बेटे को अपने साथ जेल में बराबर सुलाना और उससे ये सुनना कि क्या अब्बा कभी छूट भी पाएंगे?

जेल में बिताए दिनों को याद कर भावुक हुए आजम आजम खान ने जेल में बिताए दिनों को याद करते हुए भावुक खुलासा किया। खाने को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "हम तो पिल्ले हैं। मेरे साथ एक पिल्ला भी था, मेरा बेटा।" उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें और उनके बेटे को अलग-अलग गाड़ियों में बैठाया जा रहा था। उस समय प्रदेश में एनकाउंटर का दौर था। उनके दिल में आया कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात है और आज दोनों मार दिए जाएंगे। यूपी चुनाव में अपनी भूमिका पर आजम खान ने कहा कि बस जाकर खड़े हो जाएंगे और आंखें नम हुईं तो दो आंसू टपक जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के अब्दुल के दरी उठाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि अब्दुल दरी नहीं उठाएगा। तौहीन उस हर इंसान की है जो अब्दुल से दरी उठवाने की बात करता है।

ओवैसी पर आजम का निशाना ओवैसी पर निशाना साधते हुए आजम ने कहा कि बैरिस्टर साहब ने उनके इतने मुकदमों में एक भी वकालतनामा नहीं लगाया, लेकिन दुआ कर रहे हैं। उनका एक भी वकालतनामा लग जाता तो दिल को सुकून मिलता। उन्होंने कहा कि बेहतर है लोग अपनी हदों में रहें और उनकी तकदीरों से न खेलें। आजम ने नगीना जाने की बात भी कही। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई तो लड़ेगा। आपको बता दें आपको बता दें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान 18 नवंबर को गाजियाबाद की डासना जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए। वह करीब 11 महीने बाद जेल से बाहर आए। दरअसल, 31 अक्टूबर को दो पैनकार्ड मामले में रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।