आजम खान ने कहा कि ओवैसी बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं। सिर्फ दाढ़ी रख लेने से कोई मौलाना नहीं बन जाता, जैसे दाढ़ी रखने से कोई साधु नहीं बनता। उन्होंने ओवैसी की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए कहा कि उनका घर कुछ ही कदम की दूरी पर था।

UP Politics 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लगाताक चर्चा में बने हुए हैं। जेल से बाहर आने के बाद आम खान ने उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम सियासी मुद्दों पर अपनी राय रखी। आजम खान ने ओवैसी की ओर से दी गए बयानों अपनी पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने ओवैसी का शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन मुलाकात न करने को लेकर तंज भी कस दिया।

आजम खान ने कहा कि ओवैसी बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं। सिर्फ दाढ़ी रख लेने से कोई मौलाना नहीं बन जाता, जैसे दाढ़ी रखने से कोई साधु नहीं बनता। उन्होंने ओवैसी की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए कहा कि उनका घर कुछ ही कदम की दूरी पर था। वहां टेलीफोन भी था। ओवैसी चाहते तो उनकी पत्नी को फोन करके हालचाल पूछ सकते थे या मिलने आ सकते थे। आजम खान ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह कोई दुआ नहीं थी, बल्कि उनके दुश्मनों के लिए दवा थी। उनके इस बयान ने दोनों नेताओं के राजनीतिक रिश्तों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है।

इंडिया गठबंधन पर बरसे सपा नेता आज़म खान ने कहा, "इंडिया' (INDIA) गठबंधन से मेरी शिकायत यह है कि जब रामपुर में पहली बार चुनावी धांधली हुई, जहां पुलिस अधिकारियों ने हथियार लहराकर लोगों को खदेड़ दिया, घरों के बाहर गुंडे तैनात कर दिए गए, और पुलिस व पीएसी ने सड़कों पर कब्ज़ा कर लिया ताकि नागरिक वोट न डाल सकें। अगर 'इंडिया' गठबंधन ने सामूहिक रूप से उस मामले को गंभीरता से लिया होता, तो कुंदरकी, संभल, हरियाणा या बंगाल में जो नतीजे देखने को मिले, शायद वे न आते। उन्होंने इसे पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया, शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद कई कानूनी मुकदमों का निशाना रहा हूं।"

2027 के चुनाव पर सबकी नजर आजम खान की वापसी ऐसे समय हुई है, जब ओवैसी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं। दोनों ही नेताओं ने अपने गठबंधन को 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम दिया है। यही नहीं ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया है। इस गठबंधन ने राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है।