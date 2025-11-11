जेल जाने से बचे आजम खान की आई प्रतिक्रिया, कोर्ट से बरी होते ही सपा नेता बोले- शुक्रिया
संक्षेप: भड़काऊ भाषण के केस में सपा नेता आजम खान अदालत से बरी हो गए। दोषमुक्त करते हुए विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उधर, जेल जाने से बचे आजम खान ने शुक्रिया अदा किया।
यूपी के रामपुर में सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के केस में मंगलवार को सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान अदालत से बरी हो गए। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें साक्ष्यों के अभाव में आरोपों से दोषमुक्त करते हुए विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उधर, कोर्ट से बरी होते ही आजम खान ने शुक्रिया अदा किया।
सपा नेता आजम खान वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में उन्होंने 23 अप्रैल को चुनावी सभा की थी। जिसके अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019 को सहायक रिटर्निंग आफीसर एवं तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप है कि इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की थीं साथ ही मतदाताओं को भी उकसाया था। इसके बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला। दोनों पक्षों की बहस पहले ही पूरी हो चुकी है।
विवेचक पर कार्रवाई का आदेश
मंगलवार को पत्रावली निर्णय पर लगी थी, जिसके लिए सपा नेता आजम खान कोर्ट में पेश हुए। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साक्ष्यों के अभाव में आजम खान को बरी कर कर दिया। साथ ही विवेचना में लापरवाही बरतने में विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
इससे पहले इस मामले में भी बरी हो चुके हैं आजम
आपको बता दें कि इससे पहले सरकारी लेटर पैड एवं मोहर का गलत इस्तेमाल कर वैमनस्यता फैलाने और अपमानित करने के मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व मंत्री आज़म ख़ान को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने विधिक बिंदुओं एवं साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। विशेष अदालत ने आजम खान को बरी करते हुए अपने विस्तृत निर्णय में कहा था कि बचाव पक्ष का यह कथन स्वीकार करने योग्य है की घटना वर्ष 2014 की बताई जाती है परंतु इस घटना को लेकर वादी अल्लामा अमीर नकवी द्वारा वर्ष 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह मामला काल बाधित भी हो चुका है। अदालत ने बचाव पक्ष के इस कथन को भी स्वीकार किया है कि यह रिपोर्ट मौलाना कलवे भी जव्वाद की ओर से वादी अल्लामा अमीर नकवी द्वारा लिखाई गई है परंतु अल्लामा अमीर नकवी न तो पीड़ित पक्ष है और न ही उन्हें रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई विधिक अधिकार था।