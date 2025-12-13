Hindi NewsUP NewsAzam Khan Rampur Jail Fatima Dual Pan Card Case Abdullah
Azam Khan Rampur Jail में बंद, पत्नी Fatima ने मिलने के बाद क्या कहा। Dual Pan Card Case | Abdullah
संक्षेप:
Abdullah Rampur Jail News के तहत एक भावुक मामला सामने आया है, जहां Samajwadi Party Leader Azam Khan से मिलने पहुंची उनकी पत्नी नाराज दिखीं। Azam Khan Jail News के मुताबिक, उनकी पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद Dr Tanjeen Fatima की मुलाकात अच्छी नहीं रही क्योंकि उनकी हालत उन्होनें सही नहीं बताई. /
Dec 13, 2025 06:49 pm ISTDivyanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंDivyanshu Singh
मैं दिव्यांशु सिंह, पिछले छह वर्षों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूं। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले मैंने सैटेलाइट टीवी न्यूज़ चैनलों — सहारा न्यूज़ और हिंदी खबर में कार्य किया। इसके बाद डिजिटल पत्रकारिता की दिशा में मेरा सफर वनइंडिया के साथ शुरू हुआ। मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि देश और विदेश की सही, सटीक और संतुलित खबरें हर दर्शक तक पहुंच सकें। पत्रकारिता मेरे लिए केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जनता तक सत्य को जिम्मेदारी के साथ पहुंचाने का एक माध्यम है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |