परिवार समेत इच्छा मृत्यु मिले या देश छोड़ने की दें इजाजत, आजम ने सरकार के सामने रखे दो विकल्प
जेल से छूटने के बाद सपा नेता आजम खान ने सरकार के सामने दो विकल्प रखते हुए कहा, अगर उनसे इतनी ही दुश्मनी है तो उन्हें परिवार समेत इच्छा मृत्यु मिले या देश छोड़ने की इजाजत दी जाए।
रामपुर, प्रमुख संवाददाता। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने सरकार के सामने दो विकल्प रखते हुए परिवार समेत इच्छा मृत्यु की अनुमति देने या देश छोड़ने की इजाजत देने की मांग की है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत में आजम ने कहा कि यदि कुछ लोगों को उनसे इतनी ही नफरत है और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है तो सरकार इन दोनों में से कोई एक अनुमति दे दे। उन्होंने ईडी पर जेल से रिहाई के तुरंत बाद गिरफ्तारी करने, न्यायालय में गलत तथ्य रखने और झूठा शपथपत्र देने के आरोप भी लगाए।
आजम खां ने कहा कि 31 अक्टूबर को जेल से रिहा होने के बाद उन्हें ईडी ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। उनके मुताबिक, इस गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने न्यायालय में जो तथ्य रखे, वे सही नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी बिना वारंट के गिरफ्तारी करने पहुंची थी और इस संबंध में न्यायालय को गुमराह किया गया। अंगूठा लगाने से जुड़े दावे को भी उन्होंने गलत बताया।
ईडी ने न्यायालय में झूठा शपथ पत्र दाखिल किया
आजम ने कहा कि ईडी जिस अंगूठे का हवाला दे रही है, वह रामपुर जेल का नहीं, बल्कि दिल्ली में रिमांड के दौरान हुई पूछताछ से संबंधित है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने इसी मामले में न्यायालय के समक्ष झूठा शपथपत्र दाखिल किया है। आजम ने कहा कि वह ईडी के इस कथित झूठ के खिलाफ न्यायालय में रिट दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसी से आहत होकर उन्होंने सरकार से परिवार समेत इच्छा मृत्यु की अनुमति देने अथवा पूरे परिवार को देश छोड़ने की इजाजत देने की मांग की। आजम ने कहा कि यदि कुछ लोगों को उनसे इतनी ही नफरत है तो सरकार इन दोनों में से कोई एक रास्ता दे सकती है।
आन्जनेय पर तंज, बोले- नौकरों के बारे में क्या बात करें
तत्कालीन मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह के बारे में सवाल पूछे जाने पर आजम ने कहा कि ऐसे कई कमिश्नर आए और चले गए। नाम लेकर सवाल किए जाने पर बोले, मैं सेवक हूं, आपका सेवक। मेरे बारे में बात करो, नौकरों के बारे में क्या बात करना।" उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन कमिश्नर के कार्यकाल में कई गैरकानूनी काम हुए। एक अधिकारी पर बिना प्रस्ताव पारित कराए गेटों के नाम बदलने का आरोप भी लगाया।
इंडिया ब्लॉक पर फिर साधा निशाना
आजम ने इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों पर भी नाराजगी जताई। रामपुर के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि यहां चुनाव नहीं हुआ, बल्कि चुनाव लूटा गया। उनका आरोप था कि यदि इंडिया ब्लॉक के दलों ने रामपुर में हुई चुनावी लूट के खिलाफ साथ दिया होता तो कुंदरकी, संभल और हरियाणा के नतीजे कुछ और होते।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।