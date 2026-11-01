आजम को मुसलमान होने की नहीं, भ्रष्टाचार की सजा मिली; केशव ने अखिलेश को भी लपेटा

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान के मामले में अखिलेश यादव को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आजम को मुसलमान होने या विश्वविद्यालय बनाने की सजा नहीं मिल रही, बल्कि कथित अपराधों और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है। अखिलेश सरकार में हुई गड़बड़ियों की भी जांच होनी चाहिए।

यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा नेता आजम खान को मुसलमान होने या विश्वविद्यालय बनाने की सजा नहीं मिल रही है, बल्कि उनके अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई हो रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आजम खान अखिलेश यादव की सरकार में आजम कैबिनेट मंत्री रहे थे। अगर उनके कार्यकाल में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच का दायरा केवल आजम खान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम ने इस मामले में सपा नेतृत्व की भूमिका पर भी सवाल उठाए। दरअसल रामपुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने कहा था कि अब कहने को क्या है, हमें मुसलमान होनी की सजा दी।

केशव मौर्य ने इंडिया अलायंस को घेरा केशव मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बचाने और अराजकता खत्म करने के संकल्प के साथ देशभर में अभियान चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं की अनदेखी कर रहा है। भारत की तुलना बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से करने वालों को जनता पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र जनता के जनादेश से चलता है, न कि विपक्ष के दबाव और राजनीतिक प्रदर्शनों से। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शन के जरिए राजधानी के व्यापार और सामान्य गतिविधियों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों को भी जनता के सवालों का जवाब देना होगा।