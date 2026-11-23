जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने ओवैसी पर कई तीखे हमले किए थे। दरअसल, आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी के बीच चल रही बयानबाजी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में पहले से ही हलचल बढ़ा रखी है। ऐसे में शौकत अली की इस टिप्पणी ने दोनों नेताओं के बीच जारी विवाद को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब और तीखी हो गई है। इस विवाद में AIMIM नेता शौकत अली भी कूद पड़े हैं। उन्होंने आजम खान को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह देते हुए सपा नेता पर बड़ा बयान दिया है। शौकत अली ने अपने बयान में कहा कि आजम खान को अब सक्रिय राजनीति छोड़कर नई पीढ़ी के नेताओं को आगे आने का मौका देना चाहिए।

'आजम खान को इलाज की जरूरत' AIMIM नेता शौकत अली ने अपने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में लिखा कि, बेहतर तो यह है, 'आजम खान साहब राजनीति से सन्यास लेकर नई पीढ़ी को जगह दें। जेल की प्रताड़ना सहते हुए खान साहब की दिमागी हालात ठीक नहीं है। उन्हें इलाज की जरूरत है। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।' दरअसल, आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी के बीच चल रही बयानबाजी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में पहले से ही हलचल बढ़ा रखी है।

तीखी हुई बयानबाजी दरअसल, 18 नवंबर को जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने ओवैसी पर कई तीखे हमले किए थे। दरअसल, आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी के बीच चल रही बयानबाजी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में पहले से ही हलचल बढ़ा रखी है। ऐसे में शौकत अली की इस टिप्पणी ने दोनों नेताओं के बीच जारी विवाद को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है।

बिरयानी पर भी आई थी बात यही नहीं आजम खान ने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा था कि यूपी के लोग हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं करते। यहां के लोग 'पुलाव' और मटन बिरयानी खाना पसंद करते हैं। वहीं आजम खान के इस बयान के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार भी किया था। ओवैसी ने कहा, "कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, जबकि हमें जीने के लिए थोड़ा खाना चाहिए। यह खाने-पीने का मुद्दा नहीं है। यह लोगों की जान बचाने का मुद्दा है।"