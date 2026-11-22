मेरे साथ एक पिल्ला भी था, मेरा बेटा; जेल में खाने पर क्या बोल गए आजम खान
जेल में खाने पर बोलते हुए आजम खान ने कहा कि हम लोग तो पिल्ले हैं। मेरे साथ जेल में एक पिल्ला भी था, मेरा बेटा। वहीं, यूपी चुनाव पर आजम खान ने कहा कि खड़े हो जाएंगे जाकर, अगर आंखें नम हुईं तो आंसू टपक जाएंगे।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए आजम खान ने एक इंटरव्यू में अपनी जेल की यात्रा के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि एमकेट किए हुए अपने बच्चे के साथ जेल में सोना और उससे ये सुनना कि पापा, क्या हम लोग कभी छूट भी पाएंगे? ऐसा लगता था कि किसी ने खंजर जिगर में डालकर चीर दिया है।
वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को दिए गए इंटरव्यू में आजम खान से जब पूछा गया कि क्या जेल में खाने में दिक्कत थी? आपने कह दिया था कि ऐसा खाना दिया जाता है कि जो कुत्ता भी न खाए तो इस सवाल पर खान ने कहा, ''हम लोग तो पिल्ले हैं। मेरे साथ एक पिल्ला भी था, मेरा बेटा।'' दरअसल, आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में बंद थे। उन्हीं का जिक्र करते हुए आजम खान ने यह बात कही। अब्दुल्ला अपने पिता से कुछ महीने पहले जेल से रिहा हुए हैं और जब आजम को डासना जेल से रिहा किया गया, तब भी वे बाहर मौजूद थे।
आजम खान ने जेल के दिनों को याद करते हुए बताया, ''एक बड़ी सी गाड़ी में मेरे बच्चे को ले जाने लगे और दूसरे में मुझे। मैंने पूछा कि अलग अलग क्यों बिठा रहे, एक साथ बैठा दीजिए। उन दिनों एनकाउंटर का बहुत जोर था और आज भी है।उस समय दिल में लगा कि आज ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, आज हम दोनों मार दिए जाएंगे।'' यूपी चुनाव पर आजम खान ने कहा कि खड़े हो जाएंगे जाकर, अगर आंखें नम हुईं तो आंसू टपक जाएंगे।
अब्दुल से दरी उठवाने की बात कहने वाले पर लानत है: आजम
वहीं, ओवैसी पर निशाना साधते हुए आजम ने कहा कि जिसके अपने राज्य में चार विधायक हों, वो चार सौ का दावेदार हो, वो मामूली बात है? लानत हो हर उस इंसान पर, जो अब्दुल से दरी उठवाने की बात कर रहा हो, क्योंकि अब्दुल अल्लाह का नाम है। ओवैसी पर आजम ने कहा कि उनकी दुआ मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन दुआ के पीछे दवा किसकी कर रहे थे वो। मेरे इतने मुकदमों में बैरिस्टर साहब ने एक भी वकालतनामा नहीं लगाया। अगर लगाते तो कितना सुकून होता मुझे।
मुद्दों पर लड़े जाएंगे भविष्य के चुनाव : आजम खान
इससे पहले, आजम खान ने बीजेपी पर सिर्फ नफरत की सियासत करने का परोक्ष रूप से आरोप लगाते हुए दावा किया था कि भविष्य के चुनाव धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़े जाएंगे। खान ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को समझ में आने लगा है कि धर्म के नाम पर समुदायों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसलिये भविष्य के चुनाव धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़े जाएंगे। खान ने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं, किसानों, महिलाओं और छात्रों को केंद्र में रखकर एक सकारात्मक कार्यक्रम तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बेहतर माहौल, भाईचारे, प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस