हाल ही में अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुए आजम खान ने कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की मांग किए जाने पर चुटकी लेते हुए एक पुरानी कहावत का सहारा लिया, लेकिन साथ ही विपक्षी गठबंधन की एकता और सम्मानजनक समझौते की वकालत भी की।

आजम खान ने कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की मांग किए जाने पर चुटकी लेते हुए एक पुरानी कहावत का सहारा लिया। (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का नया बयान सामने आया है। हाल ही में अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुए आजम खान ने कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की मांग किए जाने पर चुटकी लेते हुए एक पुरानी कहावत का सहारा लिया, लेकिन साथ ही विपक्षी गठबंधन की एकता और सम्मानजनक समझौते की वकालत भी की।

'लाइसेंस तोप का मांगो तो तमंचे का मिल जाएगा' रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस की ओर से 181 विधानसभा सीटों की लिस्ट सौंपे जाने के सवाल पर आजम खान ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि 'मांगने के सिलसिले में हमने बचपन से एक कहावत सुनी है कि लाइसेंस तोप का मांगो, तो तमंचे का मिल जाएगा।' हालांकि, उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी केवल हंसाने के उद्देश्य से की गई है और कांग्रेस नेतृत्व के प्रति उनकी ओर से किसी तरह की कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है।

कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व की सराहना करते हुए आजम खान ने कहा कि उनके व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस नेताओं से बहुत अच्छे रिश्ते हैं और आज की कांग्रेस वह पुरानी कांग्रेस नहीं है जिसके दौर में 6 दिसंबर (अयोध्या घटना), 22-23 दिसंबर 1949 की रात, या मेरठ-मलियाना जैसी घटनाएं हुई थीं। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों दलों के बीच सम्मानजनक समझौता और सीट बंटवारा होगा, और अगर भाजपा को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें ज्यादा भी देनी पड़ीं, तो पार्टी यह त्याग करने के लिए भी तैयार रहेगी।

सपा कमेटी की रणनीति और सीटों का गणित न्यूज रिपोर्ट के राजनीतिक विश्लेषण में बताया गया है कि भले ही आजम खान ने नरम रुख अपनाने की बात कही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की है, उसका रुख बेहद सख्त और तकनीकी आंकड़ों पर आधारित रहने वाला है।

सूत्रों के अनुसार, रामगोपाल यादव सीटों के बंटवारे में 2022 के विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन, वोटों के अंतर और जमीनी स्तर पर जीत की संभावना को मुख्य पैमाना मान रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 2 सीटें और ढाई प्रतिशत से कम वोट मिले थे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत उसने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस की ओर से मांगी गई 181 सीटों की लिस्ट में करीब 22 ऐसी सीटें शामिल हैं, जहां वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। सपा नेतृत्व अपनी जीती हुई सीटों को छोड़ने के पक्ष में नहीं दिख रहा है।

राजनीतिक जानकारों मुताबिक, समाजवादी पार्टी फिलहाल कांग्रेस को 50 से 60 सीटों के दायरे में ही सीमित रखना चाहती है, और उसमें भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने पर विचार कर रही है।