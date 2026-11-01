आजम खान अब डासना जेल गए, कोर्ट ने ED केस में न्यायिक हिरासत में भेजा, कल रामपुर से हुए थे अरेस्ट

सपा नेता आजम खान को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब आजम डासना जेल जाएंगे। ईडी ने उन्हें शनिवार को रामपुर जेल से रिहा होते ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। मामला जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।

सपा नेता आजम खान को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने रविवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच आजम को कोर्ट में पेश किया। ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ और पुलिस के जवान मौजूद रहे। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें डासना जेल ले जाया जाएगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार शाम रामपुर जेल से रिहा होते ही आजम खान को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें ईडी मुख्यालय ले जाया गया, जहां रातभर पूछताछ हुई। यह मामला जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। आजम खान 11 महीने बाद शनिवार शाम बेटे अब्दुल्ला के साथ रामपुर जेल से बाहर आए थे। हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में उनकी 10 साल की सजा निलंबित कर दी थी।

इससे पहले रामपुर जेल से शनिवार शाम आजम खान के बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट व जौहर यूनिवर्सिटी में धांधली के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी वर्तमान में आजम के विरुद्ध 40 मुकदमों में जांच कर रही है। रामपुर जिला जेल में बंद आजम खां को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। आजम खां शनिवार शाम लगभग सात बजे जेल से रिहा हुए, तभी बाहर पहले से मौजूद ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय की टीम ने उन्हें अपने केस में गिरफ्तार कर लिया।

जेल से रिहा होते ही ईडी ने हिरासत में लिया था ईडी ने बुधवार को ही मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत रामपुर स्थित जौहर विवि की 1170 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। ईडी की जांच में सामने आया था कि जौहर यूनिवर्सिटी में 426.46 करोड़ रुपये काला धन खपाया गया था। ईडी ने रामपुर के थाना अजीम नगर में दर्ज 26 मुकदमों को आधार बनाकर जांच शुरू की थी। ईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर रामपुर के थाना अजीम नगर में आजम खां, जौहर ट्रस्ट व अन्य के विरुद्ध 13 अक्तूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ था।