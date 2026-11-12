आजम खां को तगड़ा झटका, ईडी को मिली चार दिन की रिमांड, लखनऊ लेकर जाएगी टीम

सपा नेता आजम खां को गाजियाबाद की कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी घोटाले में आजम खां की ईडी को चार दिन की हिरासत मिल गई है। अदालत ने स्वस्थ्य का ध्यान रखने के निर्देश देते हुए रिमांड के दौरान शारीरिक या मानसिक यातना नहीं देने का निर्देश दिया है।

गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। गाजियाबाद की विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां झटका देते हुए चार दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। यह हिरासत 12 नवंबर 2026 की शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर 2026 की शाम 4:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। मामला जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के घोटाले और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि ईडी अब आजम को लेकर लखनऊ भी जाएगी। वहीं पर पूछताछ होगी।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की ईडी जांच कर रही है। इस मामले में ईडी की टीम ने आजम खां को रामपुर जेल से रिहाई के तत्काल बाद 30 अक्तूबर को गिरफ्तार करके गाजियाबाद स्थित विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) अदालत में पेश किया था। जहां से आजम खां को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया था। अब 13 नवंबर को उन्हें अदालत में पेश होना था। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने अदालत में आजम खां से पूछताछ के लिए रिमांड अर्जी दाखिल की। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

अदालत ने माना धन लेनदेन के मामले में पूछताछ जरूरी सूत्रों के मुताबिक अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत वैधानिक अनुपालन पूरा किया गया है। आरोपी से धन के व्यापक लेनदेन का पता लगाने और शेल संरचनाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए हिरासत में पूछताछ अनिवार्य है। आर्थिक अपराध की गंभीरता और अपराध की आय को सक्रिय रूप से छिपाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

स्वस्थ्य का ध्यान रखने के दिए निर्देश अदालत ने हिरासत के दौरान कुछ शर्तें भी लगाई हैं। आरोपी की चिकित्सा जांच ईडी हिरासत शुरू होने से पहले और रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश करने से पहले की जाएगी। हिरासत के दौरान आजम खां को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। आरोपी के पसंद के एक वकील को प्रतिदिन एक घंटे के लिए उनसे मिलने की अनुमति होगी। हालांकि, यह मुलाकात चल रही जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगी।