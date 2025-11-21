रामपुर जेल में बंद आजम खां को सांस लेने में हुई दिक्कत, जेलर से मांगा नेबुलाइजर

संक्षेप: धोखाधड़ी के केस में रामपुर की जेल में बंद आजम खां को शुक्रवार को सांस लेने में दिक्कत हुई। जिस पर उन्होंने जेल प्रशासन से नेबुलाइजर की मांग की। चिकित्सक की राय पर जेल प्रशासन ने नेबुलाइजर मांगवाकर दिया।

धोखाधड़ी के केस में रामपुर की जेल में बंद आजम खां को शुक्रवार को सांस लेने में दिक्कत हुई। जिस पर उन्होंने जेल प्रशासन से नेबुलाइजर की मांग की। चिकित्सक की राय पर जेल प्रशासन ने नेबुलाइजर मांगवाकर दिया। इस दौरान शुक्रवार को आजम खां और उनके बेटे से किसी ने भी मिलने की पर्जी नहीं लगाई थी। भाजपा नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैनकार्ड बनवाए हैं।

आरोप है कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर दोनों ही पैनकार्ड का अब्दुल्ला आजम ने समय-समय पर इस्तेमाल भी किया है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सात साल की सजा सुनाई। सजा के बाद दोनों को रामपुर जेल ले जाया गया। इस बीच शुक्रवार को आजम खां को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिस पर उन्हें जेल अस्पताल के चिकित्सक से परमार्श दिलाया गया। चिकित्सक की राय पर जेलर ने नेबुलाइजर उपलब्ध कराया। जेलर सुनील कुमार ने बताया कि जेल के नियमों के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नेबुलाइजर मांगा गया था। चिकित्सक की राय के बाद उपलब्ध करा दिया गया है।