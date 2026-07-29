आजम के जौहर विश्वविद्यालय का सुरक्षा घेरा और भी कड़ा, पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी की भी नजरें
रामपुर में आजम के जौहर विश्वविद्यालय का सुरक्षा घेरा और भी कड़ा हो गया है। सभी मार्गों पर बेरिकेडिंग कर दी है। वि श्वविद्यालय की ओर जाने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस और खुफिया तंत्र नजरें जमाए हुए है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर बुधवार से सुरक्षा घेरा और भी कड़ा कर दिया गया है। हर ओर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस ने खिजरपुर, काशीपुर, हमसफर चौक सहित सभी मार्गों पर बेरिकेडिंग कर दी है। विवि की ओर जाने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस और खुफिया तंत्र नजरें जमाए हुए है।
जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर 10 दिन तक चले छात्रों के धरने के दौरान जनप्रतिनिधियों ने काफी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। सपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष के साथ विधायकों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। जबकि अगले दिन सपा के कई सांसदों ने धरना स्थल पर पहुंचकर विरोध जताया था। इसके अलावा कांग्रेसियों ने भी हिस्सा लिया था। छात्रों के समर्थन में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक लोग भी पहुंचे थे। मंगलवार को धरना समाप्त होते ही पुलिस प्रशासन ने निगरानी सख्त कर दी है। बुधवार सुबह से ही विश्वविद्यालय के आसपास सन्नाटा था। पुलिस ने सभी चौराहे पर बेरिकेडिंग कर लोगों की निगरानी शुरू कर दी थी। विश्वविद्यालय की ओर जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ के बाद ही जाने दिया जा रहा है।
जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध याचिका खारिज
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने दिया है। सुनवाई के दौरान याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मुरादाबाद के मंडलायुक्त की अदालत ने ध्वस्तीकरण पर स्थगन आदेश कर दिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अब याचिका सुनवाई के लिए पोषणीय नहीं है तो याची के अधिवक्ता ने याचिका को वापस लेने का आग्रह किया, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी।
याचिका में जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के गत 15 जुलाई के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही अंतिम आदेश तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कहा गया था कि जौहर विश्वविद्यालय में 1205 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके अलावा 162 कर्मचारी कार्यरत हैं। यदि भवनों को ध्वस्त किया गया तो इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनका भविष्य प्रभावित होगा। वहीं, शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की आजीविका पर भी संकट आ जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें