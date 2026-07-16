आजम के जौहर विश्वविद्यालय को मिट्टी में मिलाने की तैयारी, प्रबंधन को थमाया गया ध्वस्तीकरण का नोटिस

सपा नेता आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय को मिट्टी में मिलाने की तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। गुरुवार को विश्वविद्यालय प्रबंधन को 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का नोटिस थमा दिया गया। 15 दिन में खुद सभी भवन गिराने होंगे। आदेश का पालन नहीं करने पर विकास प्राधिकरण की टीम ध्वस्तीकरण करेगी।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने की प्रक्रिया गुरुवार को एक और चरण आगे बढ़ गई। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की टीम विश्वविद्यालय पहुंची और प्रबंधन को ध्वस्तीकरण आदेश का नोटिस तामील कराया। नोटिस में 15 दिन के भीतर संबंधित भवन स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर आरडीए द्वारा ध्वस्तीकरण कर उसका पूरा खर्च भू-राजस्व की तरह वसूलने की चेतावनी दी गई है।

38 भवनों को गिराने की तैयारी आरडीए ने 28 जून को वाद दर्ज कर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करते हुए 38 भवनों के स्वीकृत मानचित्र और संबंधित दस्तावेज मांगे थे। जवाब मिलने के बाद व्यक्तिगत सुनवाई की गई। इसके उपरांत आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने बुधवार को एकेडमिक और मेडिकल भवन को छोड़कर 82,309.80 वर्गमीटर क्षेत्र में बने 38 भवनों को बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्मित मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। गुरुवार को इसी आदेश की प्रति विश्वविद्यालय प्रबंधन को तामील करा दी गई।

डॉ. तंजीन फातिमा ने विवि पहुंचकर प्रशासन और नेताओं संग की बैठक मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी होने के बाद गुरुवार को राजनीतिक हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं आजम खां की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा विश्वविद्यालय पहुंचीं और विवि प्रशासन तथा पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। वहीं, सपा नगराध्यक्ष आसिम राजा ने प्रेसवार्ता कर रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की कार्रवाई को जल्दबाजी और नियमों के विपरीत बताया।

डॉ. तंजीन फातिमा ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में आरडीए के आदेश को न्यायालय में चुनौती देने सहित आगे की कानूनी रणनीति पर विचार किया गया।

उधर, जेल रोड स्थित सपा कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान नगराध्यक्ष आसिम राजा ने आरोप लगाया कि आरडीए ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को पर्याप्त समय दिए बिना ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया। उनका कहना था कि न्यायालय के आदेश के अनुसार अपील के लिए समय उपलब्ध था, लेकिन प्रशासन ने आदेश जारी होने के तुरंत बाद विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस तैनात कर दी।

आसिम राजा ने कहा कि 15 जुलाई को जारी नोटिस का जवाब विश्वविद्यालय प्रबंधन ने समय से दिया था और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपना पक्ष भी रखा था। इसके बावजूद कुछ ही मिनटों में आदेश पारित कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी कार्रवाई पूर्व नियोजित थी और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय को बदनाम करने के उद्देश्य से की गई।

हाईकोर्ट में देंगे चुनौती आसिम राजा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है। उनका दावा है कि विश्वविद्यालय की सभी इमारतों के स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध हैं और यदि जिला प्रशासन उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है तो उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य प्रवेश द्वार का मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर स्थगन आदेश लागू है, इसलिए उससे संबंधित किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने परिसर में अधिकारियों का कैंप लगाया है।

छात्रों के लिए परामर्श केंद्र शुरू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के भविष्य को लेकर बनी आशंकाओं के बीच जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र-छात्रा परामर्श केंद्र स्थापित कराया है। यहां राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय महिला महाविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रवेश और आगे की शैक्षणिक व्यवस्था की जानकारी दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।

भड़के अखिलेश, बोले- शिक्षा में भी साम्प्रदायिकता ध्वस्तीकरण नोटिस के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा को शिक्षा में भी साम्प्रदायिकता नजर आती है।