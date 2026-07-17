नक्शा तो किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने पूछा- जौहर की तरह सभी पर चलेगा बुलडोजर

आजम खां की जौहर विश्वविद्यालय को गिराने के फैसले पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि नक्शा तो किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है। क्या सभी को इसी तरह बुलडोजर से गिराया जाएगा।

यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की जौहर विश्वविद्यालय का नक्शा पास नहीं होने के कारण उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। इसे लेकर प्रशासन के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है। अब कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे लेकर पूछा कि नक्शा तो किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है। क्या जौहर यूनिवर्सिटी की तरह सभी पर बुलडोजर चलाया जाएगा?

इमरान ने कहा कि जब जौहर युनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था, बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया। अब रामपुर के डीएम कह रहे हैं कि जौहर युनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है।

इमरान ने कहा कि नक्शा तो इस देश के ज्यादातर DM ऑफिस का भी नहीं पास होगा तो क्या सब को ज़मींदोज़ कर दोगे? एैसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए अधिकारियों को सोचना चाहिये कि ये भी किसी एैसी ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर आये होंगे, जहां का नक्शा नहीं पास होगा। इमरान ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिये सभ्य समाज को आगे आना होगा वरना ये ज़ालिम सरकारें कुछ भी महफ़ूज़ नहीं रहने देंगी।

क्या है जौहर विश्वविद्यालय को लेकर आदेश रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए परिसर में बने 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण ने इन भवनों को बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्मित मानते हुए पूरी तरह अवैध घोषित किया है। गुरुवार को जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस भी तामिल करा दी गई। इसमें 15 दिन में खुद ध्वस्तीकरण करने की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि खुद ध्वस्त नहीं करने पर रामपुर विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण करेगा और खर्च की वसूली भी की जाएगी।

जौहर विवि के कब्जे से मुक्त हुआ 3.5 किमी का फोरलेन

इससे पहले करीब 13.50 करोड़ की लागत से बनी फोरलेन सड़क पर प्रशासन ने कब्जा ले लिया। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिकारियों ने जौहर विवि पहुंचकर आम रास्ता होने के बोर्ड लगवाए। 2003-04 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आजम खां ने जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित मानचित्र में मौजूद मुख्य द्वार से होते हुए लोक निर्माण विभाग से लगभग साढ़े तीन किमी लंबी सड़क का निर्माण करा लिया था।

प्रदेश में दोबारा सपा सरकार बनने पर आजम खां ने विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करा लिया। इसके बाद आजम ने मई 2016 में अपनी हनक की बदौलत त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ का बजट भी स्वीकृत करा लिया। 13.50 करोड़ से अधिक लागत से सड़क का चौड़ीकरण कराया गया।

विश्वविद्यालय को फायर विभाग का भी अंतिम नोटिस