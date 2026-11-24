यूपी विधानसभा चुनाव 2027: आजम खान ने ओवैसी पर जुबानी पलटवार करते हुए कहा, पहले वहां (तेलंगाना) अपने चार के पांच (विधायक) कर लें। वहां भी तो मुसलमान हैं। वहां मुख्यमंत्री बन जाएं पहले। अपनी स्टेट में तो मुख्यमंत्री बना लें।

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के अल्पसंख्यक वोट बैंक और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। एक इंटरव्यू के दौरान आजम खान ने उत्तर प्रदेश में ओवैसी की बढ़ती चुनावी महत्वाकांक्षाओं और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। आजम खान ने बिना नाम लिए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बाहरी लोग उत्तर प्रदेश के मामलों में दखल न दें, वरना ऐसा न हो कि उनके पास जो चार सीटें हैं, वे भी हाथ से चली जाएं।

'पहले अपने राज्य में चार से पांच सीटें करें और मुख्यमंत्री बनाएं' इंटरव्यू में जब आजम खान से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीतिक नुमाइंदगी और ओवैसी की सक्रियता को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जो लोग उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्गों की बर्बादी का कारण बनना चाहते हैं, उन्हें यहां के लोगों के हाल पर रहम करना चाहिए और उनके मामले उन्हें ही तय करने देने चाहिए।

उन्होंने कहा, "देखिए मेरी दरख्वास्त है हर उस शख्स से जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले कमजोरों की तकदीर की बर्बादी का सबब बनना चाहते हैं कि वो हमारे हाल पर तरस खाएं और हमारे मामलात को हमें ही तय करने दें। वरना ऐसा न हो कि चार सीटें भी हाथ से चली जाए।"

तेलंगाना (हैदराबाद) की राजनीति का हवाला देते हुए आजम खान ने ओवैसी पर सीधा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, "वे पहले अपने राज्य में चार सीटों को पांच करें, वहां 11-12 सीटों पर लड़ने के बजाय पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ें और वहां किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएं।" आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि अपने गृह राज्य में सीमित सीटों पर लड़ने वाले नेता उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और यहां सत्ता दिलाने की बात कर रहे हैं।

आजम ने कहा, "पहले वहां (तेलंगाना) अपने चार के पांच (विधायक) कर लें। वहां भी तो मुसलमान हैं। वहां मुख्यमंत्री बन जाएं पहले। अपनी स्टेट में तो मुख्यमंत्री बना लें।"

हालांकि, तेलंगाना विधानसभा चुनावों में AIMIM ज्यादातर 8 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है- मुख्यतः हैदराबाद के ओल्ड सिटी और आसपास के क्षेत्रों में। 2023 में उसने 9 सीटें लड़ीं और सात सीटें जीतीं, जबकि 2018 में 8 सीटों पर उम्मीदवार थे और तब भी 7 सीटों पर जीत मिली थी।

चंद्रशेखर आजाद और नगीना के मतदाताओं पर भी साधा निशाना बातचीत के दौरान जब आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ ओवैसी के गठबंधन और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने का जिक्र आया, तो आजम खान ने इस पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुस्लिम और दलित मतदाताओं के समर्थन से सांसद बने हैं। तंज भरे अंदाज में आजम खान ने कहा कि वे जल्द ही नगीना जाकर वहां के मुस्लिम मतदाताओं का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे दिल में उतारने के लिए एक खंजर दे दिया है, हालांकि वे इसे उतरने नहीं देंगे। इसके साथ ही, ओवैसी के चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर भी उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की।