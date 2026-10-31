आजम को अभी और करना होगा इंतजार? 5 केस में मिली राहत, लेकिन 52 मुकदमों ने फंसाया पेंच
अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आजम खां के शुक्रवार को कोर्ट में विचाराधीन पांच मुकदमों में रिहाई परवाने जारी हो गए हैं। हालांकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट से कानूनी पेंच फंसने के चलते फिलहाल रिहाई के आदेश जारी नहीं हो सके।
रामपुर, विधि संवाददाता। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आजम खां के शुक्रवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन पांच मुकदमों में रिहाई परवाने जारी हो गए हैं। हालांकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट से कानूनी पेंच फंसने के चलते फिलहाल रिहाई के आदेश जारी नहीं हो सके। ऐसे में शनिवार तक के लिए रिहाई लटक गई है। अब्दुल्ला आजम का शुक्रवार को एक भी परवाना जारी नहीं हुआ।
एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से भले ही आजम की रिहाई के लिए 5 केसों में रिहाई परवाने जारी हो गए लेकिन, एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से अभी आजम के खिलाफ विचाराधीन 52, अब्दुल्ला के विचाराधीन 41 मामलों में रिहाई परवाने जारी होने हैं। कानूनी प्रक्रिया के चलते शुक्रवार को परवाने जारी नहीं हो सके, जिससे रिहाई फिलहाल टल गई है।
आजम खां ने 3.50 और अब्दुल्ला ने जमा कराए 2.75 लाख रुपये
उधर, दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को आजम खां की ओर से हाईकोर्ट का आदेश एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किया गया। जिसके अनुपालन में आजम खां की ओर से 3.50 लाख जबकि, अब्दुल्ला आजम की ओर से 2.75 लाख रुपये नजारत में नकद जमा कराए गए। इसके बाद आगे की विधिक कार्यवाही करते हुए एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों के रिहाई परवाने जारी कर दिए हैं।
क्या था मामला
गौरतलब है कि सपा के टिकट पर स्वार से विधायक चुने गए अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आजम खां और अब्दुल्ला पर आरोप था कि इन्होंने निजी स्वार्थ के चलते दो अलग-अलग जन्म तिथि के प्रमाण पत्रों से दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए और दोनों कार्ड से आईटीआर भी फाइल किया है। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से आजम और अब्दुल्ला आजम को 17 नवंबर 2025 को सात-सात साल की सजा हुई थी। जिसके खिलाफ आजम और अब्दुल्ला ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।
सजा बढ़वाने की गई थी अपील
इस मामले में सरकार की ओर से सजा बढ़वाने के लिए अपील की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम की सजा को सात से बढ़ाकर 10 साल किया था, जबकि अब्दुल्ला की सजा को यथावत रखा था। इसके खिलाफ आजम और अब्दुल्ला आजम हाईकोर्ट गए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। हाईकोर्ट से जमानत के बाद आजम और अब्दुल्ला की ओर से एमपी-एमएलए सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट में अलग-अलग मामलों में जमानती दाखिल किए थे, जिनके सत्यापन के आदेश अदालत ने पुलिस और राजस्व प्रशासन को दिए थे। शुक्रवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से आजम खां के विचाराधीन पांच मुकदमों में रिहाई परवाने जारी कर दिए गए लेकिन, एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिहाई परवाने जारी नहीं हो सके।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें