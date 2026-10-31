आजम को अभी और करना होगा इंतजार? 5 केस में मिली राहत, लेकिन 52 मुकदमों ने फंसाया पेंच

अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आजम खां के शुक्रवार को कोर्ट में विचाराधीन पांच मुकदमों में रिहाई परवाने जारी हो गए हैं। हालांकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट से कानूनी पेंच फंसने के चलते फिलहाल रिहाई के आदेश जारी नहीं हो सके।

रामपुर, विधि संवाददाता। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आजम खां के शुक्रवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन पांच मुकदमों में रिहाई परवाने जारी हो गए हैं। हालांकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट से कानूनी पेंच फंसने के चलते फिलहाल रिहाई के आदेश जारी नहीं हो सके। ऐसे में शनिवार तक के लिए रिहाई लटक गई है। अब्दुल्ला आजम का शुक्रवार को एक भी परवाना जारी नहीं हुआ।

एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से भले ही आजम की रिहाई के लिए 5 केसों में रिहाई परवाने जारी हो गए लेकिन, एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से अभी आजम के खिलाफ विचाराधीन 52, अब्दुल्ला के विचाराधीन 41 मामलों में रिहाई परवाने जारी होने हैं। कानूनी प्रक्रिया के चलते शुक्रवार को परवाने जारी नहीं हो सके, जिससे रिहाई फिलहाल टल गई है।

आजम खां ने 3.50 और अब्दुल्ला ने जमा कराए 2.75 लाख रुपये उधर, दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को आजम खां की ओर से हाईकोर्ट का आदेश एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किया गया। जिसके अनुपालन में आजम खां की ओर से 3.50 लाख जबकि, अब्दुल्ला आजम की ओर से 2.75 लाख रुपये नजारत में नकद जमा कराए गए। इसके बाद आगे की विधिक कार्यवाही करते हुए एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों के रिहाई परवाने जारी कर दिए हैं।

क्या था मामला गौरतलब है कि सपा के टिकट पर स्वार से विधायक चुने गए अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आजम खां और अब्दुल्ला पर आरोप था कि इन्होंने निजी स्वार्थ के चलते दो अलग-अलग जन्म तिथि के प्रमाण पत्रों से दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए और दोनों कार्ड से आईटीआर भी फाइल किया है। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से आजम और अब्दुल्ला आजम को 17 नवंबर 2025 को सात-सात साल की सजा हुई थी। जिसके खिलाफ आजम और अब्दुल्ला ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।