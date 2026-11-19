Azam Khan: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED को झटका लगा है। अदालत ने कहा है कि उच्च न्यायालय की तरफ से अंतरिम आदेश जारी किया गया है और उन्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है।

आजम खान को मिली अंतरिम जमानत मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। (ANI Video Grab)

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED को झटका लगा है। अदालत ने कहा है कि उच्च न्यायालय की तरफ से अंतरिम आदेश जारी किया गया है और उन्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। खास बात है कि पैन कार्ड मामले में रिहा होने के कुछ ही मिनटों के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने खान को गिरफ्तार लिया था।

बुधवार को ही आजम खान हाई कोर्ट से रिहा हुए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसका विरोध केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही थी। ईडी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां गुरुवार 19 नवंबर को सुनवाई के लिए तारीख तय की गई थी। खान ने ईडी पर आरोप लगाए थे और कहा था कि एजेंसी को अपनी साख बचानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में कैसे खारिज हुई ED की याचिका गुरुवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच सुनवाई कर रही थी। कुछ ही समय में अदालत ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत का कहना था, 'यह अंतिरम आदेश है। ऐसे में हम इसमें दखल नहीं देना चाहते।' ईडी ने खान को पैन कार्ड मामले में रिहा होने के महज 40 मिनट के बाद ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया था।

देर शाम जेल से निकले आजम खान आजम खान के अधिवक्ता मोहम्मद यासिर अब्बासी ने बताया कि मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम को अंतरिम जमानत दी थी। बुधवार को गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। 50-50 हजार रुपये की दो जमानतों, कागजी कार्रवाई के बाद रिहाई परवाना डासना जेल पहुंचा। शाम 6:33 बजे आजम बाहर आ गए।

आजम ने जेल से बाहर आकर कहा, एक मुस्लिम ने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर बनवाया है, इसकी सजा उन्हें मिली है। वह दोनों बेटों के साथ कार से रामपुर रवाना हो गए। रामपुर पहुंचकर आजम ने कहा, संविधान कैद है। इसे आजाद कराने के लिए सबको मिलकर लड़ना होगा।

कई केस बढ़ा सकते हैं आजम खान की मुश्किलें सपा नेता खान अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमों में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कुछ मामलों में पुलिस की विवेचना जारी है तो कुछ अदालत में सुनवाई और फैसले के करीब हैं।

लखनऊ में जल निगम में कथित घोटाले के मामले में भी आजम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा रामपुर का चर्चित डूंगरपुर प्रकरण फैसले के करीब है। भोट थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में भी फैसला आने की स्थिति है। उधर, आयकर विभाग की जांच भी अलग से चल रही है। ऐसे में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद भी आजम खान को इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।