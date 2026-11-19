Azam Khan: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान नहीं जाएंगे जेल, सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में खारिज की ईडी की याचिका
Azam Khan: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED को झटका लगा है। अदालत ने कहा है कि उच्च न्यायालय की तरफ से अंतरिम आदेश जारी किया गया है और उन्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है।
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED को झटका लगा है। अदालत ने कहा है कि उच्च न्यायालय की तरफ से अंतरिम आदेश जारी किया गया है और उन्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। खास बात है कि पैन कार्ड मामले में रिहा होने के कुछ ही मिनटों के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने खान को गिरफ्तार लिया था।
बुधवार को ही आजम खान हाई कोर्ट से रिहा हुए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसका विरोध केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही थी। ईडी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां गुरुवार 19 नवंबर को सुनवाई के लिए तारीख तय की गई थी। खान ने ईडी पर आरोप लगाए थे और कहा था कि एजेंसी को अपनी साख बचानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में कैसे खारिज हुई ED की याचिका
गुरुवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच सुनवाई कर रही थी। कुछ ही समय में अदालत ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत का कहना था, 'यह अंतिरम आदेश है। ऐसे में हम इसमें दखल नहीं देना चाहते।' ईडी ने खान को पैन कार्ड मामले में रिहा होने के महज 40 मिनट के बाद ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया था।
देर शाम जेल से निकले आजम खान
आजम खान के अधिवक्ता मोहम्मद यासिर अब्बासी ने बताया कि मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम को अंतरिम जमानत दी थी। बुधवार को गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। 50-50 हजार रुपये की दो जमानतों, कागजी कार्रवाई के बाद रिहाई परवाना डासना जेल पहुंचा। शाम 6:33 बजे आजम बाहर आ गए।
आजम ने जेल से बाहर आकर कहा, एक मुस्लिम ने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर बनवाया है, इसकी सजा उन्हें मिली है। वह दोनों बेटों के साथ कार से रामपुर रवाना हो गए। रामपुर पहुंचकर आजम ने कहा, संविधान कैद है। इसे आजाद कराने के लिए सबको मिलकर लड़ना होगा।
कई केस बढ़ा सकते हैं आजम खान की मुश्किलें
सपा नेता खान अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमों में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कुछ मामलों में पुलिस की विवेचना जारी है तो कुछ अदालत में सुनवाई और फैसले के करीब हैं।
लखनऊ में जल निगम में कथित घोटाले के मामले में भी आजम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा रामपुर का चर्चित डूंगरपुर प्रकरण फैसले के करीब है। भोट थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में भी फैसला आने की स्थिति है। उधर, आयकर विभाग की जांच भी अलग से चल रही है। ऐसे में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद भी आजम खान को इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।
13 अक्टूबर को ईडी ने अजीमनगर थाने में आजम खान, उनके जौहर ट्रस्ट समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें विश्वविद्यालय निर्माण में सरकारी धन के गबन और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले की विवेचना सीओ टांडा पंकज पंत कर रहे हैं। उन्होंने 29 अक्तूबर को न्यायालय में इस प्रकरण का हवाला देते हुए आजम खां के खिलाफ रिमांड वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। हालांकि, ईडी की हिरासत में होने के चलते पुलिस की रिमांड याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें