मुलायम सिंह यादव की स्मृति सभा में भावुक हुए आजम खां, बोले-कुछ लोग बीच रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं
मुलायम सिंह यादव की स्मृति सभा में आजम खां भावुक हो गए। आजम खां ने कहा कि नेताजी के साथ उनका रिश्ता जवानी के दिनों से रहा है। इस परिवार और समाजवादी विचारधारा के साथ उनका करीब 50 साल का सफर रहा है। यह रिश्ता केवल राजनीतिक जुड़ाव नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष और विश्वास का संबंध है।
रामपुर, हिन्दुस्तान संवाद। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की स्मृति सभा में वरिष्ठ सपा नेता आजम खां अपने करीब 50 साल के सियासी सफर की यादें साझा करते हुए कई बार भावुक हो गए। नेताजी के चित्र के सामने संबोधन करते हुए उनके भाषण में मुलायम सिंह यादव के प्रति गहरा जुड़ाव और वफादारी का भाव नजर आया। साथ ही कठिन राजनीतिक दौर, अपनों की दूरी और मौजूदा हालात का दर्द भी उनकी बातों में झलका। उन्होंने कहा कि लंबे सफर में कुछ लोग बीच रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। देश की आजादी के संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को उसकी बड़ी ताकत बताया।
आजम खां ने कहा कि नेताजी के साथ उनका रिश्ता जवानी के दिनों से रहा है। इस परिवार और समाजवादी विचारधारा के साथ उनका करीब 50 साल का सफर रहा है। यह रिश्ता केवल राजनीतिक जुड़ाव नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष और विश्वास का संबंध है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हों, पुराने रिश्तों और विचारधारा को भुलाया नहीं जा सकता। संविधान, कानून और अदालतों की भूमिका पर चिंता जताते हुए आजम खां ने कहा कि लोकतंत्र में संविधान और न्यायिक व्यवस्था आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा का आधार हैं। इन संस्थाओं पर भरोसा कमजोर होने का असर पूरे समाज पर पड़ता है। उन्होंने कहा, जब मजबूरी भी यही है कि हमें साथ रहना है, तो आओ नफरतों के दरवाजों को बंद कर दें और मोहब्बत के दिल खोल दें। अपने कठिन दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हम हर रात अल्लाह से मौत मांगकर सोते थे।
साथ छोड़ने वालों पर इशारों में निशाना
आजम खां ने अपने राजनीतिक सफर में साथ रहे लोगों और बीच रास्ते में अलग हो जाने वालों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी जरूरतें, ख्वाहिशें और भविष्य की चिंताएं होती हैं। कई बार लोग अपने हितों को प्राथमिकता देकर बड़े मकसद से अलग हो जाते हैं। किसी भी सफर में यह जरूरी नहीं कि शुरुआत में साथ चलने वाला हर व्यक्ति आखिरी पड़ाव तक पहुंचे। मुश्किल वक्त ही पहचान कराता है कि कौन वास्तव में साथ खड़ा है।
कठिन दौर और जेल की तकलीफों को किया याद
अपने जीवन के कठिन दौर का जिक्र करते हुए आजम खां ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्रूर समय पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने शुगर के मरीजों और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा चुके लोगों की तकलीफों का उल्लेख किया। जेल में बंद रहने के दौरान लोगों को हुई परेशानियों और कथित दुर्व्यवहार की बात भी कही। उनके संबोधन में व्यक्तिगत संघर्ष के साथ उन लोगों की पीड़ा का भी जिक्र रहा, जिन्होंने इस दौरान मुश्किल हालात का सामना किया।
नेताजी ने पहले ही कर दी थी कठिन दौर की निशानदेही
मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए आजम खां ने कहा कि नेताजी ने बहुत पहले ही आने वाले कठिन दौर की निशानदेही कर दी थी। उन्होंने नेताजी के साथ अपने लंबे जुड़ाव और उनके मार्गदर्शन को याद किया। उनके संबोधन का यह हिस्सा नेताजी के प्रति सम्मान और करीब आधी सदी पुराने राजनीतिक रिश्ते की गहराई को सामने लाया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।