सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा मां सी दौलत कहां किसी के पास होती है। आजम ने योगी और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर गहरा दुख जताया है। मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इसे बड़ा सदमा और अपूरणीय क्षति बताया। भावुक होते हुए आजम खान ने कहा, "मां सी दौलत कहां किसी के पास होती है।" उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सब्र और हिम्मत प्रदान करें। आपको बता दें सीएम योगी की मां सावित्री देवी के निधन से परिवार और पैतृक गांव पंचूर में शोक का माहौल है। 91 वर्षीय सावित्री देवी का शुक्रवार सुबह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित पैतृक गांव पंचूर में निधन हो गया था। मां के निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम अपने पैतृक गांव पहुंच गए।

सीएम योगी ने मां के पार्थिव शरीर को दी श्रद्धांजलि योगी आदित्यनाथ शाम करीब 4 बजकर 55 मिनट पर अपने घर पहुंचे। यहां उन्होंने मां के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भावुक हो गए। मां के पार्थिव शरीर के सामने कुछ देर तक मौन खड़े रहे। उनकी आंखें नम थीं। इस भावुक पल को देखकर वहां मौजूद गांव के लोगों की आंखें भी भर आईं। मुख्यमंत्री के पैतृक घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं, सावित्री देवी के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी की जा रही हैं।