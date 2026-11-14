चंदे की रकम के सवालों को टालते रहे आजम खान; जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ED की पूछताछ

जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट में धांधली के मामले में ईडी ने आजम खान से दूसरे दिन भी पूछताछ की। चंदे की रकम और यूनिवर्सिटी के खर्च पर सवाल किए गए। सूत्रों के मुताबिक आजम कई सवालों पर अनभिज्ञता जताते रहे। चार दिन की रिमांड पर पूछताछ रविवार को भी जारी रहेगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट में धांधली के मामले में सपा नेता आजम खान से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रखी। सूत्रों के अनुसार शनिवार को आजम से जौहर ट्रस्ट को मिली चंदे की रकम को लेकर कई सवाल किए, जिन पर वह अपने करीबियों पर ही जिम्मेदारी टालते रहे। कई तथ्यों की जानकारी न होने की बात कहकर कुछ सवालों को टाल भी गए। ईडी ने आजम खां को चार दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर शुक्रवार को दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ शुरू की थी। शनिवार को उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाकर स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। ईडी आजम खां से जौहार ट्रस्ट को मिले चंदे के अलावा जौहार यूनिवर्सिटी में हुए करोड़ों रुपये के खर्च को लेकर सवाल-जवाब कर रही है।

आजम खान से ईडी की पूछताछ ईडी ने छापेमारी के दौरान सहारनपुर निवासी आजम खान के सीए के ठिकानों से मिले दस्तावेजों के आधार पर भी कई सवाल किए। सपा नेता के करीबियों और परिवारीजन की भूमिका भी जांच के दायरे में है। आजम से पूछताछ का सिलसिला रविवार को भी जारी रहेगी। ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम को 31 अक्तूबर को तब गिरफ्तार किया था, जब वह रामपुर जेल से जमानत पर बाहर आए थे। ईडी ने आजम को गाजियाबाद स्थित विशेष कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में डासना जेल भेज दिया गया था। ईडी अब कोर्ट की अनुमति पर आजम को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले आजम से रामपुर जेल में भी लंबी पूछताछ की गई थी। ईडी वर्तमान में आजम के विरुद्ध लगभग 40 मुकदमों में जांच कर रही है।

4 दिन की ईडी की रिमांड पर आजम खान आजम खान को गुरुवार को गाजियाबाद की एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 4 दिन के लिए ईडी हिरासत में भेजा था। केंद्रीय एजेंसी ने खान को 31 अक्तूबर को यूपी की रामपुर जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें यूपी के गाजियाबाद स्थित डासना जेल में रखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि 78 वर्षीय खान से पूछताछ और उनके बयान दर्ज करने का काम ईडी के लखनऊ जोन की जांच टीम द्वारा दिल्ली मुख्यालय में किया जा रहा है। बताया गया कि आजम की ज्यादा उम्र और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें लखनऊ कार्यालय नहीं ले जाया गया, जहां यह मामला दर्ज है।