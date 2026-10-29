आजम खां की जेल से रिहाई पर फंसा पेच, हाईकोर्ट से राहत मिलते ही ईडी ने मांग ली रिमांड

समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां की जेल से रिहाई पर ईडी ने पेच फंसा दिया है। एक तरफ हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी तो दूसरी तरफ ईडी ने रिमांड पर लेने के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में आवेदन दाखिल कर दिया है।

रामपुर, प्रमुख संवाददाता। समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां को दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट से राहत और रिहाई का रास्ता साफ हुआ तो ईडी ने पेच फंसा दिया है।ईडी की ओर से अजीमनगर थाने में दर्ज कराई गई भ्रष्टाचार की एफआईआर में पुलिस आजम खां को रिमांड पर लेना चाहती है। इसके लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने आजम खां को सोमवार को तलब किया है। हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही आजम खां की तरफ से जेल से निकलने के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अगर रिमांड मिली तो जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा।

मालूम हो कि 13 अक्तूबर को ईडी ने अजीमनगर थाने में आजम खां और उनके जौहर ट्रस्ट समेत पांच लोगों के खिलाफ विश्वविद्यालय निर्माण में सरकारी धन के गबन आदि व धोखाधड़ी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी विवेचना सीओ टांडा पंकज पंत कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को न्यायालय में इस प्रकरण का हवाला देते हुए आजम खां के खिलाफ रिमांड वारंट जारी करने का अनुरोध किया।

न्यायालय ने सोमवार को आजम खान को तलब करते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि नियत कर दी है। सोमवार को अगर न्यायालय रिमांड मंजूर कर लेगा तो आजम खां को जेल से बाहर आने के लिए इस मामले में भी जमानत करानी होगी। कानून के जानकारों के मुताबिक भ्रष्टाचार की जिन धाराओं में आजम खां के खिलाफ केस दर्ज है, उनमें आजीवन कारावास तक का प्राविधान है। ऐसे में उन्हें स्थानीय स्तर पर जमानत मिलना आसान नहीं होगा। एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि विवेचक की ओर से कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई है। जिस पर न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा।

40 मुकदमों की भी शुरू हुई जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सपा नेता आजम खां व उनके करीबियों के विरुद्ध दर्ज लगभग 40 और मुकदमों की जांच शुरू की है। ईडी अब उन शत्रु संपत्तियों के मामलों की भी गहनता से पड़ताल करेगी, जिन पर आजम खां के दबाव में जबरन कब्जा कर लिया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर भी ईडी जांच का हिस्सा होगी। ईडी आजम खां व उनके करीबियों की निजी संपत्ति की भी पड़ताल करेगी। जौहार ट्रस्ट में चंदे के रूप में जमा कराई गई रकम को इन संपत्तियों में निवेश किए जाने की आशंका है।

ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी की 1170 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त करने के बाद कुछ अन्य संपत्तियों का ब्योरा जुटाना शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए थे, जिनकी जांच में रियल एस्टेट में निवेश के तथ्य सामने आए हैं। ईडी रामपुर में दर्ज 28 अन्य मुकदमों के अलावा अन्य मामलों को लेकर भी पड़ताल करेगी। इनमें शत्रु संपत्ति पर कब्जे और कई पीड़ित परिवारों के उत्पीड़न से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

विभिन्न कंपनियों व फर्म के माध्यम से जौहर ट्रस्ट को दिए गए करोड़ों रुपये चंदे को लेकर भी जांच जारी है। चंदे की रकम को लेकर ही ईडी ने बीते दिनों पूर्व महिला एमएलसी के पति से पूछताछ भी की थी। मेरठ स्थित दो शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से दिए गए 6.24 करोड़ रुपये चंदे को लेकर सवाल किए गए थे और कुछ दस्तावेज भी मांगे गए थे। उनसे दोबारा भी पूछताछ हो सकती है। कुछ अन्य फर्म संचालकों से भी कई दस्तावेज तलब किए गए हैं। ईडी के अनुसार अस्थायी रूप से जब्त संपत्ति को कोर्ट से आदेश लेकर कुर्क कराया जाएगा। जल्द कुछ और संपत्तियां भी जब्त करने की तैयारी है।

रिहाई के लिए आजम खां दाखिल कराए जमानती वहीं, सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम की ओर से गुरुवार को स्थानीय अदालत में जमानती दाखिल कराए गए हैं। अदालत ने राजस्व और पुलिस प्रशासन को जमानतियों के सत्यापन के आदेश दिए हैं। सत्यापन के बाद ही रिहाई परवाने जिला जेल के लिए जारी किए जाएंगे।

मालूम हो कि सपा के टिकट पर स्वार से विधायक चुने गए अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आजम और अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि इन्होंने निजी स्वार्थ के चलते दो अलग-अलग जन्म तिथि के प्रमाण पत्रों से दो अलग-अलग पैनकार्ड बनवाए और दोनों पैनकार्ड से अलग-अलग आईटीआर भी फाइल किया है। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से आजम और अब्दुल्ला आजम को 18 अब्तूबर 2025 को सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

सरकार की ओर से सजा बढ़वाने की अपील

इस मामले में सरकार की ओर से सजा बढ़वाने के लिए अपील की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम की सजा को सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया था, जबकि अब्दुल्ला आजम की सजा को यथावत रखा था। इसके खिलाफ आजम और अब्दुल्ला आजम हाईकोर्ट की शरण में गए और याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

हाईकोर्ट से जमानत होने के बाद आजम और अब्दुल्ला आजम की ओर से एमपी-एमएलए सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट में अलग-अलग मामलों में जमानती दाखिल किए, जिनकेसत्यापन के आदेश अदालत ने पुलिस और राजस्व प्रशासन को दिए हैं। दोनों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद रिहाई परवाने जारी किए जाएंगे।

कस्टडी रिमांड लिया तो रिहाई में फंसेगा पेच कानून के जानकारों की मानें तो आजम खां और अब्दुल्ला आजम की रिहाई में कानूनी पेंच फंस सकता है। आजम खां के खिलाफ लखनऊ में पिछले दिनों हज हाउस के लिए जमीन घोटाले का केस दर्ज हुआ था जबकि, ईडी ने रामपुर के अजीमनगर थाने में भ्रष्टाचार और मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज कराया था। इस मामले में जौहर ट्रस्ट को भी आरोपी बनाया है। मालूम हो कि जौहर ट्रस्ट में अब्दुल्ला आजम भी पदाधिकारी रहे हैं। लिहाजा, इन दोनों मुकदमों में यदि विवेचक कस्टडी रिमांड लेते हैं तो रिहाई में कानूनी अड़चन आना तय है।

हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की सजा निलंबित करने की अर्जियां मंजूर करते हुए दोनों की जमानत भी स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दोनों की अलग-अलग आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर गुरुवार को दिया है। कोर्ट ने गत 15 अक्तूबर को सजा निलंबन की अर्जियों पर, आजम और अब्दुल्ला आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी व एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद को सुनकर फैसला सुरक्षित कर लिया था। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष मालवीय ने बहस की थी।

एडवोकेट शाश्वत आनंद के अनुसार आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की थी। अभियोजन का आरोप था कि दोनों ने अलग-अलग जन्मतिथियों का उल्लेख करने वाले दूसरे पैन कार्ड को प्राप्त कर उनका इस्तेमाल किया था। आरोपों में चुनावी नामांकन पत्रों में दूसरे पैन कार्ड के इस्तेमाल का पहलू भी शामिल है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों, अपनी दोषसिद्धि और सजा को आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी है।

पूर्व सजाओं के कारण दोषसिद्धि पर नहीं लगाई रोक प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद आजम खान और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के आपराधिक इतिहास, कई मामलों में पूर्व दोषसिद्धि और बड़ी संख्या में लंबित आपराधिक मुकदमों को देखते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार करने का कोई उचित आधार नहीं है।

अदालत के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, मोहम्मद आजम खान के खिलाफ कुल 92 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्हें आठ मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। इनमें दो मामलों में सत्र न्यायालय और छह मामलों में मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सजा सुनाई थी। मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के दो मामलों में उनकी अपील भी खारिज हो चुकी है। उनके खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 81 मामले लंबित हैं। इसी प्रकार, मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को चार मामलों में मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दोषी ठहराया है।