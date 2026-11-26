यूपी चुनाव 2027: अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे आजम खान ने दावा किया कि राज्य की जनता मौजूदा हालात और सांप्रदायिक तनाव से तंग आ चुकी है।

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के घोषणापत्र ('जन-मन घोषणापत्र') के विमोचन से पहले सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने सत्ताधारी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे आजम खान ने दावा किया कि राज्य की जनता मौजूदा हालात और सांप्रदायिक तनाव से तंग आ चुकी है और आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

गुरुवार को सपा के घोषणापत्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत में आजम खान ने कहा, "हम पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। लोग बहुत परेशान हैं... जनता हिंदू-मुस्लिम झगड़े से ऊब चुकी है। आप चाहे जितनी बड़ी-बड़ी बातें कर लें, जितने बड़े दावे कर लें, लेकिन सच्चाई लोगों के दिलों में उतर चुकी है।"

ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को बताया महज 'वोटकटवा' इस दौरान जब उनसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नवगठित गठबंधन-'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा'को लेकर सवाल पूछा गया, तो आजम खान ने इसे ज्यादा तवज्जो देने से इनकार कर दिया।

मोर्चे की चुनावी ताकत को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने भी उन्हें ज्यादा तवज्जो न देने की ही कोशिश की है। उनका एकमात्र मकसद दो या तीन उम्मीदवारों को हरवाना है। उनकी बस इतनी ही हैसियत (क्षमता) है।"

हालांकि, उन्होंने नगीना सांसद चंद्रशेखर के करियर को खत्म करार दिया और कहा, "हां इसमें बिजनौर वाले MP साहब का बड़ा नुकसान हो गया। हमारे छोटे भाई हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना करियर खत्म कर लिया। क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें ताकत दी थी, उसी ताकत के साथ उन्होंने हमारी पीठ में खंजर खोंपा है।"

'हम जेल में थे, गीदड़ों ने गंगा पार करना शुरू कर दिया' समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र के विमोचन पर आजम खान ने कहा, "मुझे अभी पता भी नहीं है कि इसमें क्या है। वहां पहुंचने पर ही पता चलेगा, लेकिन जो भी होगा, समाज के हित में होगा और अच्छा होगा। अगर कोई खामी है तो हम सुधार कर सकते हैं। सरकार बननी चाहिए और दमनकारी शासन का अंत होना चाहिए।"