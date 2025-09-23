Azam Khan cold reaction on Akhilesh Yadav case withdrawal statement hard to decode मैं क्या कह सकता हूं उन्होंने कहा है तो; अखिलेश के बयान पर आजम खान की कुटिल मुस्कान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAzam Khan cold reaction on Akhilesh Yadav case withdrawal statement hard to decode

मैं क्या कह सकता हूं उन्होंने कहा है तो; अखिलेश के बयान पर आजम खान की कुटिल मुस्कान

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जमानत पर छूटकर सीतापुर जेल से छूटकर रामपुर जा रहे हैं। आजम की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा की सरकार बनने पर आजम खान पर दायर मुकदमे वापस लिए जाएंगे।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 06:17 PM
share Share
Follow Us on
मैं क्या कह सकता हूं उन्होंने कहा है तो; अखिलेश के बयान पर आजम खान की कुटिल मुस्कान

समाजवादी पार्टी (SP) के कद्दावर नेता आजम खान 23 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर सीतापुर जेल से छूटकर रामपुर रवाना हो गए हैं। उनकी रिहाई पर खुशी का इजहार करते हुए पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान पर दर्ज सारे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जेल से निकलकर कार में सवार आजम खान से जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो समझ में ना आने वाली एक जटिल और कुटिल मुस्कान देते हुए आजम ने कहा- “मैं क्या कह सकता हूं उन्होंने कहा है तो।” (नीचे वीडियो है, जिसमें उनके हाव-भाव देखे जा सकते हैं)

आजम खान से जब एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से कोई बात होने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा- “अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से।” एक दूसरे पत्रकार ने भी यही सवाल पूछा तब उन्होंने कहा- “जेल से बात नहीं हो पाती है।” आगे की राजनीति के सवाल पर आजम ने कहा- “अभी तो इलाज करेंगे अपना। सेहत ठीक करेंगे। उसके बाद सोचेंगे, क्या करना है।”

जेल से निकलते ही पुराने अंदाज में लौटे आजम खान, शुरू हो गई शेरो-शायरी, बसपा जाने पर भी बोले

मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में जाने की अटकलों को आजम ने खारिज नहीं किया और कहा- “ये तो वही लोग बताएंगे। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, वही लोग बता पाएंगे। क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी। फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी। कोई राब्ता (संपर्क) हो ही नहीं पाता थी किसी से। दो साल ये और तीन साल पहले, पांच साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या।”

आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले- खुशी का दिन है, सरकार आई तो सारे मुकदमे खत्म करेंगे

आजम खान फरवरी 2020 में पहली बार अरेस्ट हुए थे और 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में पहली बार जमानत पर निकले थे। आजम को विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में बेटे और पत्नी तंजीम फातिमा के साथ 18 अक्टूबर 2023 को सजा मिली और फिर जेल जाना पड़ा। आजम खान और उनके परिवार के लोगों पर क्रिमिनल, सिविल और चुनाव से जुड़े लगभग डेढ़ सौ मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कुछ में ही फैसला आया है। कई केस तो ट्रायल के स्टेज पर हैं और उसमें फिर सजा हुई तो आजम या परिवार के सदस्यों को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है।

समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी?

पांच साल से केस-मुकदमों और जेल-बेल के खेल में उलझे आजम खान के बारे में माना जाता है कि वो इस दौरान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के रुख से नाखुश हैं। आजम ने इस पर खुलकर कभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अप्रैल 2022 में आजम से जेल में मिलने के बाद कहा था कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव चाहते तो आजम खान जेल में नहीं होते। शिवपाल यादव ने यह बात मई 2022 में आजम के पहली बार बेल पर निकलने से कुछ दिन पहले ही कही थी। शिवपाल यादव के बयान को तब आजम खान के दिल की बात और पार्टी को संदेश समझा गया था।

मुलायम-अखिलेश चाहते तो जेल से बाहर होते आजम, मुलाकात के बाद शिवपाल का हमला

अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को ही टिकट दिया, उनके कहने पर किसी और को उम्मीदवार नहीं बनाया। इसे आजम खान ने पर कतरने और कद छोटा करने के तौर पर लिया। लोकसभा चुनाव में भी आजम खान की मर्जी के खिलाफ रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दे दिया जबकि आजम असिम रजा को लड़ाना चाहते थे। आजम खान की करीबी रुचि वीरा को मुरादाबाद सीट से तत्कालीन एमपी एसटी हसन का टिकट काटकर लड़ाया गया। आजम ने पैरवी की थी या अखिलेश ने डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आजम की करीबी को लड़ाया, ये साफ नहीं है। नदवी और रुचि वीरा को चुनाव में जीत मिली थी।

ये भी पढ़ें:किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे आजम खान, सपा नेता के जेल से निकलते ही बोले शिवपाल
ये भी पढ़ें:रिहाई पर आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, अखिलेश यादव पर जमकर बरसे मौलाना
ये भी पढ़ें:सपा में रहें या बसपा में, हार तय है; आजम के जेल से निकलने पर बोले डिप्टी सीएम
ये भी पढ़ें:आजम को सरकार ने फंसाया तो सपा क्या कर रही थी, योगी के मंत्री का अखिलेश को जवाब
Azam Khan Azam Khan Case Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |