मैं क्या कह सकता हूं उन्होंने कहा है तो; अखिलेश के बयान पर आजम खान की कुटिल मुस्कान

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जमानत पर छूटकर सीतापुर जेल से छूटकर रामपुर जा रहे हैं। आजम की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा की सरकार बनने पर आजम खान पर दायर मुकदमे वापस लिए जाएंगे।

समाजवादी पार्टी (SP) के कद्दावर नेता आजम खान 23 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर सीतापुर जेल से छूटकर रामपुर रवाना हो गए हैं। उनकी रिहाई पर खुशी का इजहार करते हुए पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान पर दर्ज सारे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जेल से निकलकर कार में सवार आजम खान से जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो समझ में ना आने वाली एक जटिल और कुटिल मुस्कान देते हुए आजम ने कहा- “मैं क्या कह सकता हूं उन्होंने कहा है तो।” (नीचे वीडियो है, जिसमें उनके हाव-भाव देखे जा सकते हैं)

आजम खान से जब एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से कोई बात होने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा- “अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से।” एक दूसरे पत्रकार ने भी यही सवाल पूछा तब उन्होंने कहा- “जेल से बात नहीं हो पाती है।” आगे की राजनीति के सवाल पर आजम ने कहा- “अभी तो इलाज करेंगे अपना। सेहत ठीक करेंगे। उसके बाद सोचेंगे, क्या करना है।”

आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले- खुशी का दिन है, सरकार आई तो सारे मुकदमे खत्म करेंगे आजम खान फरवरी 2020 में पहली बार अरेस्ट हुए थे और 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में पहली बार जमानत पर निकले थे। आजम को विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में बेटे और पत्नी तंजीम फातिमा के साथ 18 अक्टूबर 2023 को सजा मिली और फिर जेल जाना पड़ा। आजम खान और उनके परिवार के लोगों पर क्रिमिनल, सिविल और चुनाव से जुड़े लगभग डेढ़ सौ मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कुछ में ही फैसला आया है। कई केस तो ट्रायल के स्टेज पर हैं और उसमें फिर सजा हुई तो आजम या परिवार के सदस्यों को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है।

समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी? पांच साल से केस-मुकदमों और जेल-बेल के खेल में उलझे आजम खान के बारे में माना जाता है कि वो इस दौरान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के रुख से नाखुश हैं। आजम ने इस पर खुलकर कभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अप्रैल 2022 में आजम से जेल में मिलने के बाद कहा था कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव चाहते तो आजम खान जेल में नहीं होते। शिवपाल यादव ने यह बात मई 2022 में आजम के पहली बार बेल पर निकलने से कुछ दिन पहले ही कही थी। शिवपाल यादव के बयान को तब आजम खान के दिल की बात और पार्टी को संदेश समझा गया था।