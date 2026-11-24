इससे पहले आजम खान ने ओवैसी की राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह हैदराबाद में अपनी पार्टी के चार विधायक जिता पाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आजम ने आरोप लगाया कि ओवैसी को किसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भेजा है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बीच जुबानी जंग देखी जा रही है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने दोनों नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। वहीं, आजम खान के बयान पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है।

आजम खान पर चंद्रशेखर ने कही ये बात आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, ' आजम खान अभी जेल से बाहर आए हैं। उनका और उनके गठबंधन 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का संघर्ष सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजम खान के बयान पर वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। उनका मानना है कि उनका हथियार कलम है, खंजर नहीं। उन्होंने साफ किया कि उन्हें आजम खान से कोई शिकायत नहीं है।' उन्होंने आगे कहा कि आजम खान एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें अपनी पार्टी को संभालने के साथ-साथ पार्टी के नेताओं के बीच तालमेल भी बनाए रखना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ ऐसी मजबूरियां रही हों, जिनकी वजह से उन्होंने यह बयान दिया। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि आजम खान के साथ उनके रिश्ते इतने खराब नहीं हैं कि उनके बयान पर इस तरह की प्रतिक्रिया दी जाए।

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे विपक्ष को मिलाकर सिर्फ 15-16 सीटें मिली थीं, जबकि इस बार यह आंकड़ा 40 से ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि जनता के हाथ में सब कुछ है और उन्हें लोगों पर पूरा भरोसा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी और गठबंधन 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' ने काफी मेहनत की है। उन्हें विश्वास है कि यह मोर्चा इतिहास रचेगा।

जुबानी जंग हुई तेज बता दें कि, इससे पहले आजम खान ने ओवैसी की राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह हैदराबाद में अपनी पार्टी के चार विधायक जिता पाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आजम ने आरोप लगाया कि ओवैसी को किसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भेजा है। इससे पहले आजम खान ने ओवैसी की शुभकामनाओं पर तंज कसते हुए कहा था कि वह उनके घर के पास से गुजरे, लेकिन मुश्किल समय में मिलने तक नहीं आए।

वहीं आजम खान ने चंद्रशेखर आजाद पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि नगीना और बिजनौर के जिन मुस्लिम मतदाताओं ने चंद्रशेखर का समर्थन किया, उनका भरोसा तोड़ा गया है।