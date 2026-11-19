'INDIA ब्लॉक से मेरी शिकायत है', जेल से बाहर आते ही आजम खान ने दिया बड़ा बयान
आजम खान ने कहा कि इंडिया ब्लॉक से मेरी शिकायत है। जब रामपुर में चुनावी लूट की पहली घटना हुई। अगर 'इंडिया' ब्लॉक ने मिलकर उस मामले को गंभीरता से लिया होता तो कुंदरकी, संभल, हरियाणा या बंगाल में जो नतीजे हमने देखे, वे शायद नहीं होते।
जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने विपक्षी गठबंधन INDIA को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब रामपुर में चुनावी लूट की पहली घटना हुई थी, तभी अगर इंडिया ब्लॉक गंभीरता से उस मामले को लेता तो संभल, कुंदरकी, हरियाणा में बाद में नतीजे आए, वो नहीं आते। आजम खान ने पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए।
आजम खान ने रामपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ''मैंने कल सुझाव दिया था कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। चुनाव आयोग की वजह से पूरी दुनिया को यह यकीन हो गया है कि यहां चुनाव फेयर नहीं होते, असल में उनमें धांधली होती है। सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। 'इंडिया' ब्लॉक से मेरी शिकायत यह है। जब रामपुर में चुनावी लूट की पहली घटना हुई, जहां पुलिस अधिकारियों ने हथियार लहराते हुए लोगों को भगाया और गुंडों को घरों के बाहर तैनात कर दिया गया, जबकि पुलिस और पीएसी ने लोगों को वोट डालने से रोकने के लिए सड़कों पर कब्जा कर लिया था। अगर 'इंडिया' ब्लॉक ने मिलकर उस मामले को गंभीरता से लिया होता तो कुंदरकी, संभल, हरियाणा या बंगाल में जो नतीजे हमने देखे, वे शायद नहीं होते। उन्होंने इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया, शायद इसलिए क्योंकि मैं कई कानूनी केस का निशाना रहा हूं।''
उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को खुद लाज रखनी चाहिए। ईडी, आईटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीबीआई की वजह से लोग बहुत दुखी और परेशान हैं। मेरे जैसा आदमी जिसके पास इस घर के अलावा कोई और जायदाद नहीं है, मकान नहीं है। लखनऊ में 50 साल जिस सियासत की, दस बार विधायक रहा, दो बार सांसद आदि रहा। लेकिन 10 बाय 10 का भी कमरा नहीं है। इनकम टैक्स ने कितना बड़ा हिसाब निकाल दिया।
आईटी विभाग ने दिल्ली वाले रेट लागू किए: आजम
खान ने आगे कहा, ''यह यूनिवर्सिटी (मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी) ज्यादातर 2004, 2005 और 2006 के बीच पूरी हो गई थी। 90% स्ट्रक्चर पहले ही बन चुके थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी के CPWD (दिल्ली) के रेट लागू किए हैं, खासकर, 2400 रुपये प्रति स्क्वेयर फुट। फिर भी जब यह यूनिवर्सिटी बन रही थी। रेट 120-125 रुपये प्रति स्क्वेयर फुट था। ज्यादातर लेबर अपनी मर्जी से दी गई थी। सैकड़ों लोग रोज अपनी लेबर देते थे। उस समय, कोई ईडी नहीं था, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं था, और कोई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं था। अथॉरिटी। रामपुर में डेवलपमेंट अथॉरिटी जौहर यूनिवर्सिटी बनने के 10 साल बाद बनी थी, फिर भी ये लोग यूनिवर्सिटी को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर आ गए। इतनी बड़ी नाइंसाफी और ज्यादातियां की गई हैं। अगर सर सैयद या मदन मोहन मालवीय के जमाने में ईडी, आईटी डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट अथॉरिटीज होतीं, तो वे भी मेरी तरह जेल में होते और BHU और AMU नहीं होते।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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