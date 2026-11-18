सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रामपुर पहुंचे आजम, जगह-जगह पुष्पवर्षा और आतिशबाजी से स्वागत
गाजियाबाद की डासना जेल में बंद सपा नेता आजम खान को बुधवार की देर शाम रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद आजम सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रामपुर पहुंचे। इस दौरान जगह-जगह उनका स्वागत किया गया।
रामपुर, प्रमुख संवाददाता। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की रामपुर वापसी पर बुधवार को समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ डासना जेल से रवाना होकर रामपुर पहुंचे आजम खां का जिले की सीमा में दाखिल होते ही स्वागत शुरू हो गया। रास्ते में जगह-जगह समर्थकों ने फूल बरसाए और आतिशबाजी कर उनका अभिनंदन किया। गांधी समाधि से लेकर उनके आवास तक समर्थकों की भीड़ जुटी रही। कई घंटे से लोग उनकी एक झलक पाने के इंतजार में खड़े थे।
आजम खां के स्वागत के लिए गांधी समाधि, कोसी पुल, दलपतपुर टोल प्लाजा और जिला जेल के सामने बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। उनके आवास के बाहर भी लोगों का जमावड़ा लगा रहा। समर्थकों के हाथों में आजम खां और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरों वाले पोस्टर थे। काफिला पहुंचते ही नारेबाजी तेज हो गई। फूलों की बारिश और आतिशबाजी के बीच समर्थकों ने उनका स्वागत किया। रास्ते में कई जगह आजम खां ने कार का शीशा नीचे कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उनसे हाथ मिलाया। भीड़ के कारण काफिला कई बार रुका, लेकिन समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ। आवास तक पहुंचने के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ बने रहे।
समर्थकों ने कहा- आज ईद और दिवाली जैसा माहौल
आजम खां की वापसी पर समर्थकों की खुशी उनके नारों और प्रतिक्रियाओं में दिखाई दी। स्वागत के लिए पहुंचे लोगों ने कहा कि उनके लिए आज ईद, दिवाली और सभी त्योहार एक साथ हैं। कुछ समर्थकों ने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार आजम खां के हौसले को नहीं तोड़ पाई। उन्होंने उन्हें देश का 'आयरनमैन' बताते हुए कहा कि उनकी वापसी से रामपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के समाजवादी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी।
आवास तक पहुंचाने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत
आजम खां की वापसी को देखते हुए पुलिस-प्रशासन भी सतर्क रहा। उनके आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात किया गया था। काफिला पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ बढ़ गई। ऐसे में आजम खां की गाड़ी को आवास के भीतर तक पहुंचाने में पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उनकी गाड़ी काफी देर तक भीड़ से घिरी रही। पुलिसकर्मी लगातार लोगों को नियंत्रित कर रास्ता बनाने में जुटे रहे।
'देखो-देखो शेर आया' के नारों से गूंजता रहा माहौल
आजम खां के स्वागत में समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। 'देखो-देखो शेर आया' के नारों से रास्ते गूंजते रहे। कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाने के साथ सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाई। हाथों में आजम खां और अखिलेश यादव की तस्वीरें लिए समर्थक कई घंटे तक अलग-अलग स्थानों पर डटे रहे। उनकी वापसी को लेकर रामपुर के सपाइयों में खासा उत्साह नजर आया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।