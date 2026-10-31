आजम खां जेल से निकलते ही गिरफ्तार, 15 गाड़ियों, 50 CRPF जवानों के साथ पहुंची ED ने कस्टडी में लिया

आजम खां जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार हो गए हैं। जेल के बाहर ही ईडी की टीम ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया है। काफी रस्साकसी और धक्कामुक्की के बाद ईडी की टीम ने आजम को गाड़ी में बैठाया गया और गाजियाबाद लेकर रवाना हो गई है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां जेल से निकलते ही फिर गिरफ्तार हो गए हैं। रामपुर जेल के बाहर ही ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें कस्टडी में ले लिया है। आजम के जेल से रिहा होने की सूचना मिलते ही ईडी की भारी भरकम टीम 15 गाड़ियों से करीब 50 सीआरपीएफ जवानों के साथ जेल पर पहुंची थी। ईडी और सीआरपीएफ के जमावड़े की खबर मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकार भी जेल पहुंच गए थे। आजम को गिरफ्तार करने के बाद भी गाड़ी में बैठाने के लिए ईडी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच जेल पर जमा समर्थकों का हंगामा पुलिस को झेलना पड़ा। किसी तरह आजम को ईडी ने गाड़ी में बैठाया और गाजियाबाद लेकर रवाना हो गई है।

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से ही आजम खां के जेल से बाहर आने पर संशय की स्थिति बनी हुई थी। इधर उनको जमानत मिली थी तो उधर ईडी ने शिकंजा कस दिया था।जमानत की खबर मिलते ही ईडी की ओर से अजीमनगर थाने में दर्ज कराई गई भ्रष्टाचार की एफआईआर में आजम को रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया गया था। इस पर अभी सोमवार को सुनवाई होनी है। कोर्ट की तरफ से आजम खां को दो नवंबर को तलब किया गया था। इससे पहले ही ईडी की टीम शनिवार की शाम उस समय रामपुर जेल पहुंच गई जब आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला जेल से बाहर निकलने वाले थे।

आजम के जेल से निकलने से पहले पहुंच गई ईडी आजम के निकलने से पहले ही ईडी के आठ अफसर 15 गाड़ियों से 50 सीआरपीएफ जवानों के साथ जेल के गेट पर पहुंच गए। ईडी की टीम जेल के बाहर ही आजम खां का इंतजार करने लगी। इतनी भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों के साथ टीम के पहुंचने की खबर जिला पुलिस और प्रशासन को मिली तो कई थानों की पुलिस के साथ अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह भी पहुंच गए।

जेल से निकलते ही कस्टडी में लिया आजम खां और अब्दुल्ला जैसे ही बाहर निकले ईडी ने आजम को अपनी कस्टडी में ले लिया। अब्दुल्ला को वहां से जाने के लिए कहा गया और आजम को गाड़ी में बैठने के लिए क हा गया। आजम ने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। इस पर तकरार शुरू हो गई। दूर खड़े समर्थकों ने यह नजारा देखा तो नारेबाजी शुरू कर दी। इससे पहले कि बड़ा हंगामा होता, पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। समर्थकों को किसी तरह शांत कराया गया।

गाड़ी में बैठने को लेकर काफी देर तक जिच चलती रही। आजम और ईडी अफसरों के बीच धक्कामुक्की भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस के अफसरों ने भी आजम को समझाने की कोशिश की। भारी फोर्स के सामने आजम की नहीं चल सकी। अंततः ईडी ने आजम को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और गाजियाबाद के लिए रवाना हो गई है। बताया जाता है कि कल वहां की अदालत में पेश किया जाएगा।