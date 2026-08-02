आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ीं, मोटा चंदा देने वाले IT-ED के रडार पर
एक तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर जौहर ट्रस्ट का आयकर में छूट का पंजीकरण निरस्त किया तो ED ने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया है।कई लोग आयकर और ईडी दोनों के रडार पर हैं। आरोप लगा था कि जिन लोगों से चंदा लिया गया है, उनमें से सैकड़ों लोगों को यह भी पता नहीं कि उनके नाम की रसीदें काट दी गई हैं।
विपिन कुमार शर्मा, रामपुर
धोखाधड़ी में जेल में बंद सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जौहर विश्वविद्यालय के लिए जौहर ट्रस्ट को मोटा चंदा देने वाले अब आईटी के साथ ही ईडी के भी रडार पर हैं। इनमें कई बड़े ठेकेदार, कुछ सफेदपोश, बिजनेसमैन से लेकर अफसर हैं। पूर्व में ईडी ऐसे 20 लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ भी कर चुकी है।
मालूम हो कि 2019-20 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर शुरू हुई जांच के बाद ईडी ने आजम के खिलाफ मनी लॉंड्रिंग का केस लखनऊ में दर्ज किया था। आरोप था कि आजम खान ने 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद 560 एकड़ भूमि में जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इसमें नियमों और कानून को ताक पर रखकर बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग और सरकारी जमीनों को कब्जाकर निर्माण किया गया। आरोप यह भी था कि आजम खान ने अपने ठेकेदारों, उद्योगपतियों से करोड़ों रुपये चंदे के रूप में लेकर काले धन को सफेद किया। इस मामले में जब आजम खान सीतापुर की जेल में बंद थे तो ईडी ने न सिर्फ उनसे पूछताछ की थी बल्कि, 20 लोगों को नोटिस भी जारी किया था।
इसके बाद आयकर की रामपुर में आजम खान के करीबी ठेकेदारों के घरों-दफ्तरों पर छापामारी की कार्रवाई हुई, जिसमें ईडी की उस जांच को भी आयकर ने अपनी सर्च में शामिल किया था। अब जब एक तरफ आयकर ने नोटिस जारी कर जौहर ट्रस्ट का आयकर में छूट का पंजीकरण निरस्त किया तो ईडी ने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब जौहर ट्रस्ट को मोटा चंदा देने वाले अन्य लोग भी आयकर और ईडी दोनों के रडार पर हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग के पास साक्ष्य
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग से जो शिकायत की थी, उसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि जिन जिन लोगों से चंदा लिया गया है, उनमें से सैकड़ों लोगों को यह भी पता नहीं कि उनके नाम की रसीदें काट दी गई हैं, तो कई लोगों के आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किए गए हैं।
यहां से मिला मोटा चंदा
सूत्रों की मानें तो करीब 60 करोड़ का मोटा चंदा देने वालों में अधिकांश लोग रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, बदायूं और लखनऊ के रहने वाले हैं। जिनमें बड़े ठेकेदारों से लेकर सफेदपोश, उद्योगपति और कुछ अधिकारी भी शामिल हैं।
इन विभागों के अफसर भी रडार पर
जांच का दायरा बढ़ते ही सपा सरकार में रामपुर में तैनात रहे पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, जल निगम, सीएंडडीएस, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कुछ अधिकारी आयकर के रडार पर होंगे। इनकी मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है।
आजम खान पर दर्ज केसों का रिकार्ड कराया उपलब्ध
सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के खिलाफ दर्ज सभी केसों का ब्योरा पुलिस प्रशासन ने ईडी को उपलब्ध करा दिया है। पुलिस प्रशासन ने सभी एफआइआर की छायाप्रति और जिन मामलों में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुईं, उनकी सत्यापित प्रतिलिपि भेजी है। वर्ष 2022 में ईडी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों की प्रारंभिक पड़ताल करने आई थी। जिसके बाद ईडी की तरफ से भी मामले की जांच शुरू की गई थी। अब हाल में ही ईडी की तरफ से पुलिस प्रशासन ने आजम खान पर दर्ज केसों का विवरण मांगा गया था। एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि इस तरह के मामलों में समय-समय पर सूचनाएं और रिकार्ड मांगे जाते रहते हैं, आजम से जुड़े प्रकरणों का विवरण ईडी को उपलब्ध करा दिया गया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें