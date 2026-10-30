आजम खान और बेटे अब्दुल्ला शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं, रिहाई परवाना जारी
सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आज स्थानीय कोर्ट ने दोनों की रिहाई के लिए परवाने जारी कर दिए गए हैं।
सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। कोर्ट ने दोनो की रिहाई के लिए परवाने जारी कर दिए हैं। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से स्थानीय अदालत में जमानती दाखिल किए गए। कोर्ट ने राजस्व और पुलिस प्रशासन को जमानतियों के सत्यापन के आदेश दिए। सत्यापन के बाद अब रिहाई परवाने जिला जेल के लिए जारी कर दिए गए हैं।
मालूम हो कि सपा के टिकट पर स्वार से विधायक चुने गए अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आजम और अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि इन्होंने निजी स्वार्थ के चलते दो अलग अलग जन्म तिथि के प्रमाण पत्रों से दो अलग अलग पैनकार्ड बनवाए और दोनों पैनकार्ड से अलग अलग आईटीआर भी फाइल किया है। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से आजम और अब्दुल्ला आजम को 18 अब्तूबर 2025 को सात-सात साल की सजा हुई थी। जिसके खिलाफ आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।
सजा को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
वहीं, इस मामले में सरकार की ओर से सजा बढ़वाने के लिए अपील की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम की सजा को सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया था, जबकि अब्दुल्ला आजम की सजा को यथावत रखा था। इसके खिलाफ आजम और अब्दुल्ला आजम हाईकोर्ट की शरण में गए और याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की सजा निलंबित करने की अर्जियां मंजूर करते हुए दोनों की जमानत भी स्वीकार कर ली है।
सत्यापन के बाद परवाने जारी
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दोनों की अलग-अलग आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर गुरुवार को दिया है। हाईकोर्ट से जमानत होने के बाद आजम और अब्दुल्ला आजम की ओर से एमपी-एमएलए सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट में अलग-अलग मामलों में जमानती दाखिल किए, जिनकेसत्यापन के आदेश अदालत ने पुलिस और राजस्व प्रशासन को दिए हैं। दोनों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद रिहाई परवाने जारी कर दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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