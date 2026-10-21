आजम खां से मिलने कल रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव, जेल में 45 मिनट तक दोनों की होगी गुफ्तगू
सपा मुखिया अखिलेश यादव कल यानी गुरुवार को आजम खां से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक गुफ्तगू होगी। वहीं, इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि बातचीत के दौरान मौजूदा राजनीतिक हालात, आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है।
सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल यानी गुरुवार को रामपुर में आजम खां से मुलाकात करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक गुफ्तगू होगी। वहीं, इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि बातचीत के दौरान मौजूदा राजनीतिक हालात, आगामी चुनाव की रणनीति, सीटों के समीकरण और संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि, मुलाकात के बाद ही यह साफ हो पाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, अखिलेश यादव सुबह 11 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और 11:45 बजे बरेली पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर 12:20 बजे जौहर यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद वह सीधे जिला कारागार पहुंचेंगे। दोपहर 12:45 बजे आजम खां से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। जेल में करीब 45 मिनट तक बातचीत के बाद अखिलेश यादव आजम खां के घर जाएंगे और परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे।
यह रहेगा मिनट टू मिनट कार्यक्रम
11 बजे- लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट
11:45- बजे बरेली एयरपोर्ट
11:55- बजे बरेली एयरपोर्ट
12:20- बजे हेलीपैड जौहर विश्वविद्यालय
12:30- बजे जौहर विवि से कारागार
12:45- बजे कारागार और मुलाकात
1:30- बजे कारागार से आजम के घर रवाना
1:45- बजे आजम के परिजनों से मुलाकात
2:30- बजे आजम खां के घर से जौहर हेलीपैड
3:20- बजे बरेली एयरपोर्ट
4:15- बजे लखनऊ
चुनाव आते ही अखिलेश को आजम की याद आई: राजभर
उधर, योगी सरकार में मंत्री और सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने दोनों नेताओं के मुलाकात पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को चुनाव के समय आजम खां की याद आ रही है। आजम का जेल जाने का पूरा क्रेडिट अखिलेश और सपा नेताओं को जाता है।
ओम प्रकाश राजभर ने कहा, 'लंबे समय के बाद चुनाव आने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव को अचानक आजम खां की याद आ गई है। यह कदम साफ तौर पर मुसलमानों को, जो अभी उनसे दूर जा रहे हैं, उनके पाले से जाने से रोकने के लिए है। अगर चुनाव नहीं होते, तो अखिलेश कभी आजम खां से मिलने की ज़हमत नहीं उठाते। उनका जेल जाना सिर्फ एक चुनावी जुमला है, मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश है। इसमें कोई असली दम नहीं है। जहां तक आजम खान के जेल जाने की बात है, तो उसका पूरा क्रेडिट समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके मुखिया अखिलेश यादव को जाता है।'
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें